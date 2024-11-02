「最美妃子」看瘋馬秀被禁言 等1年終解封 網酸不代表可再拍戲

張嘉倪去看瘋馬秀。（取材自微博）

因出演「延禧攻略」的「順嬪」打開知名度的大陸女星張嘉倪，2023年9月被傳到巴黎欣賞瘋馬秀（Crazy Horse），在陸網遭大規模撻伐，因此所有社群平台都遭到禁言。日前有網友發現，張嘉倪的帳號已經被解封了。

韓國女團BLACKPINK成員Lisa去年登上巴黎瘋馬秀舞台演出，在陸網引發正反兩面評價，女星Angelababy 、張嘉倪被直擊到現場看秀，成為眾矢之的，遭大陸官方軟封殺，Angelababy的微博 、抖音 、百度號等帳號，被禁言三個月，今年1月回歸。張嘉倪被封殺的時間就比較長，遭禁言一年，社交平台近日才終於開放。

張嘉倪與買超近年爆婚變。(取材自微博)

張嘉倪的微博、抖音、小紅書等帳號終於恢復正常，微博也以「張嘉倪解禁」登上熱搜榜，網友紛紛留言「居然一年了」，也有人拿她跟Angelababy比較：「為啥大寶貝早解了，她現在才解」、「AB都上熱搜多少次了」。但還是有人暗酸張嘉倪說，解封日剛好是瘋馬秀一周年紀念日，張嘉倪的社交平台雖然已解禁，但她仍相當低調，她尚未更新發文。至於張嘉倪事業能否重回正軌，網友猜測，「解封了也不能復出吧」、「只是解封帳號，不代表她可以再出來拍戲」。