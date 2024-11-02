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吳君如新片遭愛情詐騙 導演笑稱拖了一年還沒付她酬勞

記者陳穎／綜合報導
「我談的那場戀愛」導演何妙祺(右)與吳君如討論劇本。（圖／甲上娛樂提供）
「我談的那場戀愛」導演何妙祺(右)與吳君如討論劇本。（圖／甲上娛樂提供）

香港導演何妙祺執導新片「我談的那場戀愛」，找來吳君如飾演遭愛情詐騙的寂寞女子。導演笑說：「君如不計酬勞演出，至今拖了一年還沒拿到錢，我更像詐騙集團。」

何妙祺表示，至今還沒有付吳君如酬勞：「我們都知道她在電影行業是很精明的，但我們只能賺錢之後才能分紅給她，這部電影虧本她就和我一起虧本。」至於片酬已拖欠了多久？何妙祺笑說：「去年6月開拍到現在我已經拖了一年多沒發薪水。」

何妙祺更分享出，吳君如在片中是貴婦，很多高檔包包和衣服都是她自己的私物。

導演與吳君如一起入圍本屆台灣金馬獎新導演與影后，何妙祺笑說自己當然希望君如拿獎：「金馬獎在我心中是藝術成分很高的電影獎項，很難得能被提名，我清楚自己的作品偏商業，能提名新導演很意外也很開心。」

男主角是27歲歌手張天賦，導演透露人選是吳君如提議：「我們去看他的演唱會，他在台上分享很多經歷，我覺得他口條很好。」

何妙祺被問起最想與哪位台灣演員合作？她表示，非常喜歡舒淇和范曉萱：「我的監製陳慶嘉有說過，他和舒淇合作時，很後悔沒有把劇本寫再難一點。范曉萱則是演技好到我都不知道她演的，很多角色都很生動又很真實。」電影「我談的那場戀愛」預定11月29日在台上映。

詐騙集團 入圍 香港

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