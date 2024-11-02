張艾嘉不當花瓶、女打仔 甘之如飴「活在電影裡」

張艾嘉是少數關注女性覺醒、成長的導演。（圖／VOGUE雜誌提供）

VOGUE TAIWAN 11月號由張艾嘉 擔任封面人物，她在拍「女兒的女兒」一直跟跟導演說「不想從頭到尾哭到底」，可是很多場戲都不自主會掉下眼淚，「那個悲傷其實是更深層的，我希望把那個悲傷一直壓，該收就收，該放就放。直到最後，打電話跟祖兒講說我要帶她回家那一段，真的是忍不住了」。

在這個浮躁的時代，「女兒的女兒」顯得特別慢條斯理，是一部徹徹底底的文藝片。張艾嘉說：「拍攝現場特別安靜，因為這部戲情緒很重，有些戲我不能夠做太多次。我跟奕兒、嘉欣對戲也好舒服，我們很像是一家人。你看我跟奕兒根本只見過一兩次面，可是當我看到她的時候，真的覺得她就是電影裡死皮賴臉的女兒。所以為什麼這部戲會感人，是因為大家都很真。」

張艾嘉「活在電影裡」。（圖／VOGUE雜誌提供）

18歲那年，張艾嘉在香港 出道，一開始是被相中作為歌手，後來她與當時最大的嘉禾影業簽約，但這段日子並不長，她發現自己在那裡只能有兩條路，要不當花瓶，要不成為女打仔，這兩種都不是她想要的。幾年後，她以「碧雲天」斬獲金馬獎最佳女配角，在娛樂圈站穩腳步。後來經歷了華語電影的各種變遷，她也從演員成為了編劇、監製、導演，這一路走來不易，但她甘之如飴。

張艾嘉深知，當下各家串流平台百花齊放的影視業，並非表面看似光鮮，從業人員反而更加辛苦，因為考慮的事情太多了。現在的時代，身為一個導演要管發行、資金、行銷，曾經經歷過影視黃金時代的她說：「以前就是一部戲接一部戲。現在大環境面臨的競爭更多，你的挑戰也更多，一旦這種擔心多了就變得比較複雜，電影就沒有那麼純粹。」她繼續說：「我想跟現在的孩子說，把鞋子脫掉，不要怕。就滿山遍野的去跑吧。」

張艾嘉想對年輕人說：「就滿山遍野的去跑吧。」（圖／VOGUE雜誌提供）

張艾嘉對工作、對生活的熱情與動力讓人欽羨，不只是有新電影和新書，這次與楊祐寧、柯佳嬿、王大陸則是在蘇美島開了「艾嘉食堂」。她之所以會答應，首要是因為自己喜歡做飯，看了「尹食堂」之後，也喜歡原版的氣氛。她也認為不需要每個作品都要如此沉重，帶給觀眾快樂的情緒也很重要。

張艾嘉是11月封面人物。（圖／VOGUE雜誌提供）

「我沒有把它當作是一個秀，真的是沒有劇本，隨機看發生什麼事情就記錄。我覺得整個團隊很好，跟我搭配的名人也很棒，我們就是快快樂樂的在蘇美島做了12天的工作，努力的接客，希望把歡樂帶給觀眾。」