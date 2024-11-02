陳妍希與陳曉「近照」遭打臉 網：別垂死掙扎了

楊丞琳曬出與陳妍希的合照。（取材自微博)

陳曉、陳妍希驚爆婚變，6月時大陸狗仔「推理君江小宴」指夫妻倆久未同框，陳曉早在去年就提離婚、離家，陳妍希聯繫陳曉還需透過工作人員，不過陳曉、陳妍希對婚變傳聞並未回應，照常拍攝、出席活動，看不出異常，最近有網友PO出多張夫妻親密照試圖幫忙澄清，然而下秒馬上被揪出貓膩打臉，直喊「別再垂死掙扎了！」

最近陳妍希被好友楊丞琳 曝光近照，只見她肌膚白皙、臉蛋還圓了不少。身穿白色平口小可愛搭配粉色薄襯衫，看起來相當俏麗，陳妍希露出笑容和楊丞琳一起比Yeah，心情看起來相當不錯。

網友釋出陳妍希和陳曉的同框照被打臉。（取材自微博)

陳妍希看起來狀態佳，但是婚姻動向讓人好奇，有博主在微博 分享多張畫面，直喊「人家陳妍希陳曉兩口子又同框了啊，氣暈那些網傳人家婚變的人，看陳妍希陳曉這親密勁兒，誰不羨慕嫉妒恨啊」。只見陳妍希和陳曉同時現身在機場，小兩口牽手不時甜笑互看，陳曉在幫忙推行李時，陳妍希還挽著老公的手臂，臉上洋溢幸福的神情。