郭富城代言22年健身品牌結束合作 改由他的舊愛當活招牌

郭富城擁有完美腹肌。（本報資料照片）

由香港 天王郭富城代言22年、在港經營逾30年的著名連鎖健身集團「PHYSICAL舒適堡」，9月宣布暫時結業，目前有醫美集團接管成立全新健身品牌「perFIT」，代言人竟是郭富城舊愛熊黛林。

現時58歲的郭富城仍保持健碩身形，成為舒適堡多年來活招牌。2014年他為舒適堡拍攝全新造型，廣告中身穿灰色開胸背心，秀出多年練出的身材，宣傳「堅持就是王道」理念。舒適堡亦曾是郭富城2016年演唱會贊助商，當時他在台上多謝贊助商時，脫掉透視外衣大騷腹肌，指著胸膛說「我背著這件東西10年啦，如果你想有我這些，快去PHYSICAL，明天就去報名了，一早9點就開門」，引起全場笑聲。

熊黛林接手原郭富城代言的健身品牌。（取材自微博)

模特兒出身的熊黛林，擁亮麗外型和178公分高挑身材。結婚前曾與天王郭富城愛情長跑近8年，香港娛圈一直以「城嫂」稱呼她，2013年兩人傳出分手消息後，2016年她低調嫁給香港富商郭可頌，郭富城也在隔年娶了方媛。

40歲熊黛林是「媽系超模」，絲毫不顯老氣，生了孩子之後身材還是很好，她也常在社交平台曬運動練出馬甲線和六塊肌。