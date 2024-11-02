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劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲透視白洋裝，內搭「比基尼花色」全被看光。（取材自微博）
劉亦菲透視白洋裝，內搭「比基尼花色」全被看光。（取材自微博）

37歲大陸女星劉亦菲先前出演的電視劇「玫瑰的故事」掀起一陣風潮，日前一段「劉亦菲射擊」影片的暴紅，纖細四肢加上A4腰的魔鬼身材，瞬間驚豔眾人。近日劉亦菲抽空到海邊度假，但洋裝「整件太薄」，導致內層泳裝被看光，讓許多網友尖叫：「血壓飆高」。

劉亦菲在個人社群平台公開18張度假辣照。（取材自微博）
劉亦菲在個人社群平台公開18張度假辣照。（取材自微博）

劉亦菲一連更新18張海島度假美照寵粉，多張在海邊拍下的照片，她身穿一件V字正面開挖的洋裝，布料「洗太薄」，整個透出她偷偷藏在底下的鮮豔比基尼套裝，不只上半身被陽光曝光，當劉亦菲模仿美人魚臥躺在沙灘，連下半身的大腿肌膚都被公開，火辣蜜桃翹臀若隱若現。

平時不太更新日常照的劉亦菲，這次一口氣曬出18張辣照，水靈靈宛如少女的模樣，引發大批網友驚豔留言：「媽呀這也太幸福了」、「老婆太美了」、「我的心動血壓飆聲1000000000%」、「盛世美顏暴擊，18宮格，今天是啥日子啊啊」、「我的天啊太美啦」、「忽然覺得周圍都暗了下來，原來是你的美貌在發光」、「姐姐18歲吧，太嫩太美啦」。

劉亦菲素顏模樣被誇逆齡少女。（取材自微博）
劉亦菲素顏模樣被誇逆齡少女。（取材自微博）

劉亦菲一直被詬病容易發胖、身材不好，她與霍建華等人合拍的「玫瑰的故事」中，劉亦菲罕見穿上泳裝，露出驚人蜜大腿及美背、小蠻腰，讓粉絲暴動。

劉亦菲

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