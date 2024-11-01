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劉德華談妻子生產 月嫂不會做「這件事」他親自出馬照顧

娛樂新聞組／即時報導
劉德華(左)跟愛妻朱麗蒨婚姻生活相當低調。(取材自微博)
劉德華(左)跟愛妻朱麗蒨婚姻生活相當低調。(取材自微博)

香港天王劉德華劉德華（華仔）近日在台北巡演，據傳愛妻朱麗蒨此行愛相隨，猜測夫婦應是上周一起返回大馬，接著牽手飛抵台北，相當甜蜜。兩人2008年密婚，2011年生下女兒劉向蕙（Hanna），劉德華上節目透露外界因為請到的月嫂不會做素食料理，讓他親自出馬，前3個月孩子也都是他照顧的。

劉德華對於家庭極其低調，他曾在「開講啦」節目談到家庭，表示過去一直不說是想要保護太太和家人，大家不知道他們結婚時，朱麗蒨可以自由自在上街買東西，現在一出門就會有狗仔跟拍，讓他們也只能接受這樣的改變。

劉德華在節目中提到朱麗倩生產經過，表示是在2010年他生日9月26日的前一天知道太太懷孕，為此他將所有工作推開，挪出8個月空檔，專心陪太太待產。劉德華透露，朱麗蒨因為剖腹生產，需要兩個星期恢復期，自己也陪老婆在醫院待了兩周，學習照顧小孩。

朱麗蒨(左二)陪著老公劉德華一起抵台。(圖／聯合報讀者提供)
朱麗蒨(左二)陪著老公劉德華一起抵台。(圖／聯合報讀者提供)

至於月嫂，劉德華說外界以為他們花很多錢請厲害的月嫂，但月嫂不會做素食無法幫忙安排朱麗蒨的三餐，劉德華便自己親自照顧女兒的前3個月，直到父親提醒他應該放手回去工作。劉德華說現在除了不在香港時，其他時間都跟妻女在一起。

劉德華在台北小巨蛋展開「今天…is the day」巡演。(圖／台灣映藝提供)
劉德華在台北小巨蛋展開「今天…is the day」巡演。(圖／台灣映藝提供)

今年5月傳出劉德華再度當爸的喜訊，他透過「華仔天地」官網否認，表示：「對猜測的新聞，我一直『不作回應、謝謝關心』，所以選擇用文字在這說明，簡潔清楚，還沒有！」

另外，華仔先前也透過經紀公司替老婆正名，表示愛妻名字正確寫法為「朱麗蒨」，並非「朱麗倩」，過去大家的「蒨」都少了草字頭，特此作出更正。

劉德華 香港

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