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觀影說劇／許冠文、黃子華 暌違32年「地獄」再合體

記者陳穎／綜合報導
許冠文(左)和黃子華合作「破·地獄」，帶領觀眾一窺香港獨有的殯葬文化。(圖／華映提供)
許冠文(左)和黃子華合作「破·地獄」，帶領觀眾一窺香港獨有的殯葬文化。(圖／華映提供)

港片「破·地獄」集結香港兩代喜劇泰斗許冠文、黃子華主演，電影聚焦香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要撫慰活在世上的人。電影聚焦在香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要超渡撫慰活在世上的人，能釋懷生命中必經的生離死別。黃子華表示「破地獄」的儀式是香港殯葬文化中獨特的IP（專利），他和許冠文都是被這個主題吸引而加入演出，也讓

來源：YouTube

影迷期待兩代喜劇泰斗同台演出的畫面。

該片是許冠文與黃子華繼「神探鯊鯊鯊」後，相隔32年再度合作，兩人都被電影主題吸引而加入演出，詮釋理念不同的殯葬組合。

黃子華表示，「我曾親眼看過幾次破地獄的過程，電影只是呈現這個儀式，以此去探討生死這件人生大事。」

許冠文則說：「每次去殯儀館和朋友道別，都會有某種啟示，他離開世俗，理應要報以祝福。」

電影日前公開國際版海報，由台灣知名設計師方序中設計，可見海報上喃嘸師傅舞桃木劍時，火光飛舞，簡單不失美感與氣勢的設計，展現獨特美學氛圍。

對拍片起源，導演陳茂賢透露，和自己很親近的外婆過世，因此開始構思劇本，「（電影）讓大家明白生離死別是沒辦法去改變的事，大家能試著接受和釋懷。」

黃子華在「破·地獄」因香港獨有的殯葬文化而決定演出。(圖／華映提供)
黃子華在「破·地獄」因香港獨有的殯葬文化而決定演出。(圖／華映提供)

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