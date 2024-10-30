人、妖共存大亂鬥 「大夢歸離」掀話題

「大夢歸離」侯明昊化身百妖之首。(圖／愛奇藝國際站提供)

最新奇幻古裝陸劇「大夢歸離」構建了人妖共存的奇幻世界，將上古妖獸傳說與緊湊的破案情節相結合，讓觀眾彷彿置身於「山海經」的神話中，大荒頂級妖獸侯明昊與神女陳都靈間的愛情糾葛，以及緝妖司成員的情誼羈絆，在播出後話題不斷。

「大夢歸離」描述貞元年間，白澤令在掌管人與妖兩界的白澤神女身亡後不知所蹤。沒有了白澤令，妖獸在人間作惡多端，導致多起血案的發生。身為百妖之首的「朱厭」化為人形，化名「趙遠舟」（侯明昊 飾）主動投誠，與神女「文瀟」（陳都靈 飾）、緝妖司領事「卓翼宸」（田嘉瑞 飾）、弓箭手「裴思婧」（程瀟 飾）、精通醫術的神童「白玖」（林子燁 飾）等人組成緝妖司捉妖小隊，將「山海經」中記載的妖獸一一抓獲，在破案過程中，眾人逐漸發現妖獸作惡背後的殘酷真相。

侯明昊在「護心」、「異人之下」等劇中的演出受到觀眾喜愛，這次在「大夢歸離」裡扮演千年大妖「朱厭」，他透露角色內心和外表的反差是最吸引他的地方，化為人形後的他看似玩世不恭，但內心其實孤寂悲涼且一心求死，人物的極致反差感，可以展現很多表演層次，讓他很想嘗試。

「大夢歸離」的緝妖司捉妖小隊成員各有所長，侯明昊笑稱，平時他們聚在一起就特別歡樂，完全感受不到拍戲的疲憊辛苦，而且大家都特別能熬夜。陳都靈也附和表示，這次拍戲，小隊成員們都成了熬夜達人，還一致認為晚上拍攝的話更容易有靈感。

陳都靈飾演的「文瀟」是個喪失神力的神女，充滿清冷破碎感，她表示，自己的角色不是走武力值路線也不是顏值路線，但是在團隊中起了黏合劑的作用，把所有人都串在一起，並用自己的方式保護身邊的人。