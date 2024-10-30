沒禮貌？「花少6」狂爆爭議被罵翻 周雨彤吐：反思中

周雨彤的演技頗受肯定。（取材自微博）

大陸女星周雨彤去年與吳磊合作「愛情而已」，今年搭檔李現演出「春色寄情人」，演技獲好評，形象也極佳；但她錄製真人秀「花兒與少年6」屢爆爭議，並傳出本周「花少6」要重新剪輯所以臨時停更。周雨彤坦言對引發「花少」爭議心情有些複雜，表示正在反思，也透露希望能和大家溝通交流。

周雨彤錄製「花兒與少年6」過程，被發現對金晨、陳好等人非常沒禮貌，例如她給金晨拍照、臨時更改詩朗誦環節，以及較少喊大姊們的稱呼等等；也有人覺得她的表現有點自我，不太顧及他人感受。

值得一提的是，當她打電話給好友張碧晨詢問，如果自己擔任「花少6」導遊會如何？張碧晨一臉尷尬並關掉視訊，表示曾和周雨彤去旅遊，周雨彤不查行程也不換外幣，張碧晨更虧周雨彤說：「可以嘗試一下，如果妳不在花少當導遊，以後也沒機會了」。

此外，「花少6」節目結束，有一段金晨拆生日禮物的Vlog，其中周雨彤送上兩隻特殊款的Hello kitty；據了解，這兩隻在中古市場一隻要價1萬元，但有網友仔細比對樣式，發現周雨彤送的禮物明顯都是假貨。

「周雨彤說會找機會和大家聊聊」上了熱搜，周雨彤在接受採訪時坦言，對於最近因「花少」中的表現引發的爭議感到心情複雜，她表示正在傾聽各種聲音和回饋，整理自己的思緒，並反思自己的表現，她也透露希望能找到一個合適的機會和大家溝通交流。