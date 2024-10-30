傳婚內出軌8男 73歲「武則天」劉曉慶當年露骨語音流出

劉曉慶有過四段婚姻，被爆多次外遇。(取材自微博)

73歲大陸女星劉曉慶又上熱搜，她傳出60多歲時婚內出軌，還同時交八個男朋友，其中一人吃醋跟她鬧脾氣被甩了，沒想到被甩的小男人在分手三年後都沒走出來，找狗仔曝光自己和劉曉慶的聊天紀錄；露骨語音流出，沒想到網友們不但沒罵劉曉慶，還誇她「善良」。

劉曉慶出道超過40年，尤其是逆齡演出「武則天」，劇中嬌美模樣讓人印象深刻。有過四段婚姻的劉曉慶，卻被爆出早已偷吃出軌，就連調情音檔都隨之曝光。

劉曉慶和第四任丈夫結婚12年，今年8月驚傳離婚，劉曉慶更被爆同時交往八個男人，其中一人曝光自己和劉曉慶的聊天紀錄。大陸狗仔「懂瓜呱」爆料，劉曉慶與這名小20歲的資深攝影師有一段婚外情，兩人2015年在一次聚會上認識，當時劉曉慶與第四任老公王曉玉結婚僅兩年。

兩人2018年11月還在一起，劉曉慶向對方索吻和抱抱，內容依舊很肉麻；調情錄音檔可以聽到，劉曉慶稱男方「老公」及向男方索吻，甚至還要求對方將「彈藥」留著見面時再使用等，多句超煽情露骨對話，而這段婚外情直到2021年才結束。

但這段爆料不但沒扳倒劉曉慶，還遭網友嘲諷。網友指小男人只比劉曉慶小20歲，80歲的老頭都只想找20歲的小姑娘，劉曉慶60多歲的時候居然找40多歲的老男人，「真的是很善良了」、「沒嫌他老就不錯了」，網友笑稱「她可是武則天，有幾個男寵怎麼了」。