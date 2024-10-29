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才因演林黛玉被罵翻… 張淼怡扮兔妖 挨批像「蟑螂腳」

娛樂新聞組／綜合報導
張淼怡客串兔妖，被質疑妝容俗氣。(取材自微博)
張淼怡客串兔妖，被質疑妝容俗氣。(取材自微博)

大陸知名作家兼導演郭敬明執導，侯明昊、陳都靈主演的古裝新劇「大夢歸離」日前開播，不過，隨即爆出「郭敬明刪除大夢歸離相關博文」、「大夢歸離豆瓣除名郭敬明」相關消息，一度登上熱搜，被不少質疑炒作、反向宣傳。而首集中客串兔妖的95花張淼怡，也被質疑妝容俗氣，是該劇首播最大敗筆。

「大夢歸離」中，張淼怡飾演個性格複雜、天生具有說謊的能力的小妖，她的行為風格是「言東而西，言惡而善」，經常戲謔和捉弄那些心懷不軌的人。雖然她喜歡騙人，但內心深處卻保留著一份善良。

第一集中，兔妖被陳都靈飾演的捉妖神女「文瀟」設計捕獲，兩人為了誰先說謊鬥嘴了一番，不料兩人在路上遇見其他要抓兔妖的人，「文瀟」情急下放了兔妖要她快逃，但她仍被弓箭射中慘死。

只見張淼怡飾演的兔妖，身穿粉色衣裳，乍看甜美，但妝容卻滿滿「網紅感」，尤其是超濃假睫毛，像極鬼娃娃。還有網友吐槽像「蟑螂腳」，與她在青春劇中清新甜美形象截然不同。

據悉，張淼怡不久前才因為在胡玫執導的「紅樓夢之金玉良緣」中扮演林黛玉被罵翻，不僅被嫌棄顏值低、演技差，還被狂酸「一黛不如一黛」，一度引發熱議。

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