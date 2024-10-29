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又毀經典? 新版「黃飛鴻」被踹飛 十三姨成高手 票房慘

娛樂新聞組／綜合報導
「黃飛鴻之鐵血十三姨」中，黃飛鴻淪為「打醬油」角色，十三姨變成主角。(取材自微博)
「黃飛鴻之鐵血十三姨」中，黃飛鴻淪為「打醬油」角色，十三姨變成主角。(取材自微博)

由大陸功夫皇帝李連杰扮演的「黃飛鴻」，是許多影迷心目中的經典，自1991年起，李連杰總計拍過六部黃飛鴻相關作品，至今仍被影迷津津樂道。近年來，市場出現不下幾十部黃飛鴻相關電影，但都未能激起水花。近日，一部以十三姨為主角的「黃飛鴻之鐵血十三姨」上映，但票房慘遭滑鐵盧，劇情也遭到網友吐槽。

由南笙、杜宇航主演的「黃飛鴻之鐵血十三姨」講述民國時期廣州拐賣案猖獗，黃飛鴻追兇時為護十三姨而生死不明。十三姨為查明真相，臥底進入拐賣案的幕後大本營，也就是一所洋人開辦的學校。十三姨經過查探發現了更大的陰謀，最後她與女學生們合力打敗了邪惡西方勢力。

該片劇情和以往的黃飛鴻電影大不同，一向給人弱女子印象的十三姨，在片中意外成了精通擒拿術和短匕首的武功高手；而本該是主角的黃飛鴻卻在開場不久，就被對手踹飛落水，生死未卜，整部片淪為「打醬油」角色。

有網友直指，「黃飛鴻之鐵血十三姨」敘事邏輯牽強，具備爛片的觀察價值，還有人說，「從來不知道十三姨的武力值那麼高啊」、「又是一部毀經典之作」。但也有觀眾持不同意見，認為動作場面精采，讓人熱血沸騰。

據悉，該片在上線後並未引起廣大關注，首日分帳票房更只有7.6萬元人民幣(約1萬美元)。

李連杰

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