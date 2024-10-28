港星李麗麗75歲癌逝 曾一腳踢飛成龍 武打戲不輸鄭佩佩

李麗麗驚傳離世。（取材自微博）

香港 70年代邵氏女星李麗麗病逝，享年75歲。資深傳媒人汪曼玲28日在社交平台發文公布，李麗麗於27日因癌症 病逝。

汪曼玲分享兩張照片，一張為多年前邵氏女星聚會，她指「八個人之中有五個已離開了」，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍；另一張照片則是40年前李麗麗與文雪兒拍「白髮魔女傳」的劇照。

汪曼玲說，據朋友透露，李麗麗數年前發現肺有陰影，到本月癌症突然擴散，住院一個月，最終病逝。

李麗麗1964年入行，先後加入邵氏、佳藝電視、亞洲電視、無線電視，入行近60年參演過逾百部劇集。

李麗麗早年以「打女」身分在邵氏出道，是鄭佩佩後一代武打明星；成名作為「游俠兒」，曾在「師弟出馬」內飾演功夫少女，曾踢飛成龍。1975年，李麗麗約滿後加入佳藝電視，在首部電視劇「白髮魔女傳」擔正第一女主角。李麗麗1978年轉投麗的電視，之後在1988年加入無線，直至2020年退休 。

李麗麗在無線甘當「綠葉」，不少角色都給觀眾留下深刻印象，包括97版「天龍八部」的四大惡人「葉二娘」，「宮心計」的「徐媽媽」，以及「金枝慾孽2」中「雍貴太妃」一角等。