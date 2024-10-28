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「賭神」捧紅周潤發 王晶揭角色祕密：許文強+小混混

娛樂新聞組／綜合報導
「賭神」堪稱周潤發的代表作之一。(取材自豆瓣電影)
「賭神」堪稱周潤發的代表作之一。(取材自豆瓣電影)

香港知名喜劇導演王晶，近日在個人Youtube頻道「王晶笑看江湖」節目中，聊到與合作超過40年的香港巨星周潤發之間的合作。王晶曾與周潤發在電視及電影領域合作，拍攝「精裝追女仔」、「賭神」系列等永恆經典，更分享周潤發在多年來的成長與轉變轉型。

香港01報導，王晶提到周潤發憑藉港劇「網中人」、「上海灘」暴紅後，在電影圈內浮浮沉沉，拍了不少水準平平的作品。1987年，周潤發與王晶再度合作，拍攝當年風靡一時的喜劇「精裝追女仔」，其他演員包括馮淬帆、陳百祥、曾志偉等，都是搞笑高手。

王晶坦言，「那時候的我已經拍了許多喜劇，如果沒有拍得那麼瘋狂，就不會有突破，加上周潤發『一年拍一部、電影都不會拍了』，結果電影大受歡迎。」

在1989年「至尊無上」後，王晶再次得到與周潤發合作的機會，於是拍攝了經典賭片「賭神」。關於賭神，王晶女兒王子涵提到一個小插曲，「我是在爸爸拍『賭神」時出生，那天全劇組都要發哥擔任導演，讓這位導演（王晶）可以來醫院看我。」

據報導，「賭神」當年亦結合了王晶心目中，周潤發三大「必殺」銀幕形象。王晶說，「周潤發有三個樣子是最受觀眾歡迎的，一個是『網中人』正直善良的青年；一個是『上海灘』風流倜儻又有英雄氣槪的許文強；最後一個是『有樓收租』中經常亂說話、不修邊幅的小混混。其實我就用了不修邊幅的樣子與許文強，擺在同一部戲中，怎能不大受歡迎？」

周潤發在「賭神」中展現不同面貌。(取材自豆瓣電影)
周潤發在「賭神」中展現不同面貌。(取材自豆瓣電影)

周潤發 香港

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