溫拿五虎廣州告別演唱會 71歲鍾鎮濤台上「二度慘摔」…

鍾鎮濤(中)在台上跌倒，陳友(右)、譚詠麟趕緊上前扶他。(視頻截圖)

由香港 藝人譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成的「溫拿樂隊」成立近50年，平均年齡超過70歲。去年起，「溫拿五虎」以香港為起點，展開了長達一年多的告別巡演，近日，他們來到廣州進行巡演的最後一站，沒想到期間鍾鎮濤卻不慎在台上摔倒，嚇壞現場觀眾。

從網上流出的影片可見，鍾鎮濤在台上邊唱邊跳，不料乾冰讓地板變得濕滑，導致他腳滑跌倒。一旁的陳友、譚詠麟立即上前扶他。但鍾鎮濤起身後仍未站穩，又再度摔倒。最後他乾脆坐在地上稍作休息，才站起來繼續演出。

鍾鎮濤連摔兩次的畫面震驚不少粉絲，幸好站起身的他還能繼續表演，讓粉絲鬆了一口氣。

鍾鎮濤事後在社交平台PO文報平安，「我OK，我們都OK，溫拿永遠OK！謝謝大家關心」，並貼上愛心符號。不過粉絲還是很擔心，紛紛留言要他去檢查一下。也有不少網友大讚五人身體狀況極好，完全看不出來已經年紀超過70歲。

據悉，成立於1973年底的「溫拿樂隊」，是香港第一個在紅館登台的樂團。而71歲的鍾鎮濤不是第一次在台上摔倒，去年年初演出時，鍾鎮濤上台後不久就慘摔。當時不是舞台問題，而是他穿了一件緊身褲，不小心被自己的褲子絆倒，一度引發熱議。