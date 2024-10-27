新片「戴假髮」被陰鬱籠罩 黃曉明禿頭暴瘦26斤

「戴假髮的人」定檔海報充滿陰鬱的氛圍。(取材自微博)

由董越編劇、導演，黃曉明 、王影璐主演的電影「戴假髮的人」近日官宣定檔，並發布定檔海報。海報中的每個角色都神情各異地望向不同的方向，眼神中的情緒呼之欲出，或驚恐或迷茫，種種情緒交疊讓海報整體被籠罩在陰鬱的氛圍之中。

新京報報導，「戴假髮的人」和董越導演的前作「暴雪將至」一樣以犯罪類型為切口，揭示人性。電影由20多年前，歷經三次法考落榜的大專畢業生孟中（黃曉明飾）身上展開。內心充滿絕望的他，在一個雨夜將積壓已久的苦悶與憤怒，發洩在一個神祕的醉漢身上。時過境遷，孟中已成為一名頗有聲望的公益律師，但在暗處，卻有個神秘人始終關注著他的一舉一動。

影片主角孟中成長於底層家庭，父親將振興家族的重任寄望在孟中身上，後來所經歷、所進行的人生選擇並非全部出於本心，而是大半來自父親的欲望。在這種環境中長大的孟中，有一種天然的「多愁善感」及「糾結不安」的複雜性格。

身處當下的社會，每個人或多或少都受到他人潛移默化的影響，每個人的身上都會有孟中的影子。黃曉明本人更曾對孟中做出高度評價，稱孟中是自己遇到的「人生角色」。在拍攝過程中，黃曉明為了貼合孟中失意落魄的形象，暴瘦26斤、突破性嘗試「禿頭」造型，並在居住環境上也力求還原孟中的真實處境，只為更好地理解和融入角色。

定檔海報中，黃曉明飾演的孟中目視前方眼神中滿是驚恐，猶如下一刻就會墜入無盡深淵；王影璐飾演的魏嫻神色自若，眼神裡露出一絲神秘；李叢喜飾演的孟中父親正望向頭頂上的一點光亮，好似一隻耄耋之年的困獸，眼神裡充滿渴望卻無力追尋；黃璐飾演的黃芬則目光呆滯望向遠處，彷彿已陷入痛苦的泥潭之中。四人的眼神中流露出不同的情緒，但似乎都被陰鬱籠罩，傳遞出滿滿的故事感。右上角的「神秘人」拖行著屍體，留下的那一抹血跡從孟中的頸部畫過，瞬間將犯罪懸疑氛圍拉滿。