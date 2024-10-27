被譏「這麼沉怎麼拖」 馬思純半年甩25kg：老娘扛過來了

馬思純半年內甩掉25公斤。(取材自微博)

金馬影后馬思純過去因身心狀態失調，停工休養期間胖到近80公斤，此次與徐帆領銜主演的「煙火人家」重回螢光幕，靠運動和節食，半年內甩掉25公斤，自傲瘦身成功，她坦言有很長時間是放棄自己的狀態，「就是怎麼減也減不下來」，自傲瘦身成功

馬思純坦言當時就連看到鏡中的自己也會覺得胖了很多，在「江照黎明」飾演被家暴 角色，遭網友惡毒評語「她這麼沉怎麼拖得動啊」讓她印象深刻，後來成功瘦下來後，後來成功瘦下來後，首次露面參加活動走紅毯時，她表示前一晚其實相當膽怯，「走上紅毯的瞬間那一刻我還挺爽的，我就覺得『老娘扛過來了』，我做到了」，她也表示現在的自己相當有自信，並且不受流言蜚語所影響。