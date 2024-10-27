當年演甄嬛妹妹「玉嬈」遭疑不背台詞 徐璐13年後變女神

徐璐在《甄嬛傳》裡扮演「玉嬈」。（取材自豆瓣電影）

當年17歲出演「甄嬛傳」中飾演甄嬛妹妹「玉嬈」的徐璐，近日主演的古裝愛情劇「珠玉在側」播出後引起熱烈討論，時隔13年，徐璐搖身一變成女神。

出生於內蒙古的徐璐，小時候學舞蹈，10歲時考上了藝術學院，13歲時在「紅樓夢」中飾演薛寶琴，17歲時在「甄嬛傳」中飾演甄嬛妹妹「玉嬈」打開知名度，星途一路順遂，參演的「若你安好便是晴天莫菲」、「良辰美景好時光」、「月歌行」等都有不錯成績。相隔13年，30歲的徐璐已搖身一變成為性感女神，跟先前相比，更嫵媚動人，演技也提升。

「甄嬛傳」火紅時，當時劉濤 和知名主持人金星曾爆料有位新生代女星是不敬業的「數字小姐」，指她演戲時用「念數字」代替台詞，事後再靠配音完成。而不少網友發現以「甄嬛傳」暴紅的徐璐在劇中的口型與台詞明顯對不上，引來不少人猜測她就是數字小姐。徐璐駁斥謠言，指自己不是數字小姐，指因為「甄嬛傳」後期有調整台詞，才會出現口型和配音對不上。

徐璐2019年時大方認愛男星張銘恩，不料男方竟劈腿大3歲女星胡冰卿。今年3月她被爆與一名戴口罩 的神祕男子逛街，兩人舉止親密，疑似新戀情，該神祕男子是現年24歲的香港 男星吳崇軒。由於兩人搭檔新劇「披荊斬棘的大小姐」，或許正是因為這次的合作，促成了二人情愫萌發。