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「唐朝詭事錄3」開機 網驚：導演怎麼換人了…

娛樂新聞組／即時報導
楊旭文(右)飾演的「盧凌風」和楊志剛飾演的「蘇無名」是全劇靈魂人物。(取材自微博)
楊旭文(右)飾演的「盧凌風」和楊志剛飾演的「蘇無名」是全劇靈魂人物。(取材自微博)

由楊旭文、楊志剛、郜思雯等人主演的古裝懸疑單元探案劇「唐朝詭事錄之長安」(簡稱「唐詭3」)近日開機，主演楊旭文、楊志剛、郜思雯、陳創、孫雪寧等人出席。不過，有眼尖的網友發現，開鏡現場海報上導演名字不是前兩季的柏杉，而是換了具興茂，引發熱議。

在「唐朝詭事錄之長安」是該劇的第三部，也是完結篇，劇情講述楊旭文飾演的「盧凌風」和楊志剛飾演的「蘇無名」一行人，在結束西域的歷練後重回長安，卻陷入到更大的危機與陰謀之中。他們組成的「唐詭小分隊」將再度攜手冒險，揭開一樁樁案件的背後真相，還給長安人民安寧的生活。

有鑑於前兩部創下的高收視與高口碑，「唐詭3」一開拍即引起廣大劇迷關注，但有眼尖網友發現，「唐詭3」導演並非原先的柏杉，而是換了曾拍過「靈魂擺渡」等劇的具興茂，有人擔心會不會影響全劇品質。

有網友表示，具興茂擅長拍靈異詭譎故事，與「唐朝詭事錄」調性相符，加上具興茂本來就屬於製片郭靖宇團隊，品質管控不會有問題，或許還能碰撞出全新火花。

據悉，在「唐詭3」中，仍會像第二季一樣，有觀眾念念不忘的經典角色，以意想不到的方式「返場」。

在開機儀式上，楊旭文、楊志剛等主演也相繼上台發言，感謝觀眾對「唐詭」系列的喜愛與支持，表示會努力拍好每一場戲，拍出愈來愈好的唐詭故事，不辜負大家的期待。

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