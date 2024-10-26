男友曾論文抄襲 「繁花」辛芷蕾被爆6年情斷
大陸38歲女星辛芷蕾因演出「如懿傳」的嘉妃被封為最美妃子，她與男星翟天臨6年前被目擊同遊迪士尼爆出緋聞後，連他捲入論文抄襲風波全網負評時都不離棄。不過大陸狗仔劉大錘爆料，指兩人6年情已畫下句點。
劉大錘表示，他偶遇翟天臨，看到一位高挑女生鑽上他車，但那女子不是辛芷蕾，狗仔守在他家，隔天看到他帶這位女生去約會，結束後又回到他家，認為翟天臨和辛芷蕾分手後已無縫接軌新歡。
狗仔劉大錘指出，以前辛芷蕾和翟天臨住在一起，但這回他拍到辛芷蕾回到北京後，落腳地方已經不是之前與翟天臨的愛巢，所以他判斷兩人已分手；而翟天臨的新歡看起來比辛芷蕾年輕，也比較高，但無法判斷是不是圈內女星。
因為演出王家衛執導電視劇「繁花」暴紅的女星辛芷蕾，自從被挖出男友是抄襲論文的男演員翟天臨後，被不少粉絲喊話「遠離渣男」，但辛芷蕾不為所動，兩人一度被指已經領證。
小辛芷蕾一歲的翟天臨，畢業於北京電影學院，拍過「蘭陵王」、「大軍師司馬懿之軍師聯盟」等戲，2018年爆出論文抄襲風波，調查後北京電影學院在2月宣布撤銷他的博士學位，重創他「學霸演技派」形象，演藝事業也只好先暫停，但辛芷蕾始終不離不棄。
辛芷蕾在「繁花」中飾演「至真園」老闆娘「李李」，是個風情萬種又殺伐果斷的神祕女人，和胡歌飾演的寶總相愛相殺，精采演出收穫無數好評，也讓辛芷蕾晉級一線女星之列。
據悉，辛芷蕾和翟天臨是2018年透過綜藝「演員的誕生」相識，隔年翟天臨就爆出學術醜聞。去年辛芷蕾生日翟天臨被拍到去橫店探班，兩人一起去看電影，辛芷蕾開心去抓娃娃，抓到時興奮的又叫又跳，沒想到如今傳出情變。
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