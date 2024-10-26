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爆未婚生子 迪麗熱巴認了被媽媽催婚「快沒人要」

記者陳建嘉╱綜合報導
被媽媽催婚的迪麗熱巴，自認不會嫁不出去。(取材自微博)
被媽媽催婚的迪麗熱巴，自認不會嫁不出去。(取材自微博)

日前大陸網紅郭美美直播時驚爆，頂流男星和一名女星未婚生子，男方是東北人，女方則是新疆美女，雖然還沒有登記領證，但小孩已經生下來；外界立刻聯想到人氣新疆女星迪麗熱巴，不過當時工作室已經火速澄清。其實，迪麗熱巴曾自爆被媽媽催婚，對於感情傳聞，她當時也霸氣回應「不會沒人要」。

近期迪麗熱巴祕婚的新聞鬧得沸沸揚揚，有網友挖出2022年迪麗熱巴上脫口秀節目的片段，她當時透露媽媽在看完她演的戲劇作品後，曾忍不住催婚吐槽，並語重心長提醒女兒，「妳都快30（歲）了，再大就沒人要了！」迪麗熱巴聽完媽媽的話，也立刻反駁：「媽！迪麗熱巴怎麼會沒人要呢？」媽媽也不甘示弱笑回：「妳再不結婚，媽媽就不要妳了，別光顧著工作賺錢。」

迪麗熱巴也在節目中大方透露真命天子的條件，「就很簡單，帥、高、體貼、會做飯，時不時還給我點小驚喜。」媽媽則反擊她：「女兒，對象沒妳想得那麼好。」逗得全場哈哈大笑。

迪麗熱巴曾與肖戰、楊洋、黃景瑜等人傳出緋聞，炒最大的就是一起合作愛情劇「幸福，觸手可及！」的男星黃景瑜，此次傳出祕婚生子，對象當然就被以為是黃景瑜，不過雙方經紀公司已經公開闢謠，表示對於謠言散播將採取法律手段維護，誓言捍衛清白。

迪麗熱巴曾被媽媽催婚。(取材自微博)
迪麗熱巴曾被媽媽催婚。(取材自微博)

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