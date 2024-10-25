我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

吃貨趙麗穎罕見吐露「心事」 網友喊：這是大家的心事啊

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎主演電影「喬妍的心事」，受訪時談到自己的心事。(取材自微博)
趙麗穎主演電影「喬妍的心事」，受訪時談到自己的心事。(取材自微博)

中國女星趙麗穎今年以電視劇「與鳳行」，再創高口碑、高收視，可說是穩坐85花之首。近日，她和辛芷蕾主演的電影「喬妍的心事」即將上映，預售票房已破1000萬人民幣，趙麗穎受訪時，談到自己近期的心事，震驚在場記者和粉絲，並火速登上熱搜。

「喬妍的心事」改編自張悅然小說「大喬小喬」，講述邊陲小鎮長大的喬妍（趙麗穎）打拚多年成為知名演員，一條匿名勒索消息的出現，打破塵封往事；多年失聯的姊姊（辛芷蕾飾）也突然現身，看似巧合卻指向同一個秘密。

趙麗穎在片中飾演的娛樂圈大明星喬妍，需要維持纖細體態而節食。而在受訪時，趙麗穎被問及最近的心事時，她表示，「這算心事嗎？我不想減肥，不想身材管理，想要胡吃海塞，不想健身。」說完這番話，她自己都忍不住笑出聲來。

網友也紛紛表示，「太能理解了，吃不飽賺那麼多錢，我真的覺得很苦」、「這是大家的心事啊」，還有不少人稱讚趙麗穎的率真，「好可愛」、「肉嘟嘟的多好」、「姐想幹什麼就幹什麼」。

據悉，趙麗穎進入演藝圈以來，為了角色曾多次「忽胖忽瘦」，例如演出「杉杉來了」，為了詮釋不挑食的吃貨角色，刻意增重5公斤，到了演出「楚喬傳」時又火速減了5公斤。她在演出「野蠻生長」時曾被質疑臉蛋變圓潤了，她回應，「演著演著就胖了」。

此外，趙麗穎也是公認的「吃貨」演員，曾在開拍前，差點將「飯菜道具」吃個精光，有網友直言，「趙麗穎是真愛吃，從她演的每部劇都能看出來」，趙麗穎的不想減肥的「心事」，也讓網友感嘆當女明星的不容易。

趙麗穎演出「杉杉來了」刻意增重5公斤。(取材自微博)
趙麗穎演出「杉杉來了」刻意增重5公斤。(取材自微博)

趙麗穎

上一則

「宅男行不行」宇宙再擴張 喬治、曼蒂爆笑新婚生活開麥拉

下一則

玉女歌手遭未婚夫劈腿留債 獨自產女回歌壇站上台北小巨蛋

延伸閱讀

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊
趙麗穎金鷹獎二度封后 范偉力壓胡歌稱帝

趙麗穎金鷹獎二度封后 范偉力壓胡歌稱帝
趙麗穎金鷹獎「2度封后」范偉力壓胡歌稱帝

趙麗穎金鷹獎「2度封后」范偉力壓胡歌稱帝
胡歌、張若昀搶金鷹獎視帝 趙麗穎、唐嫣爭視后

胡歌、張若昀搶金鷹獎視帝 趙麗穎、唐嫣爭視后

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值