吃貨趙麗穎罕見吐露「心事」 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎主演電影「喬妍的心事」，受訪時談到自己的心事。(取材自微博)

中國女星趙麗穎 今年以電視劇「與鳳行」，再創高口碑、高收視，可說是穩坐85花之首。近日，她和辛芷蕾主演的電影「喬妍的心事」即將上映，預售票房已破1000萬人民幣，趙麗穎受訪時，談到自己近期的心事，震驚在場記者和粉絲，並火速登上熱搜。

「喬妍的心事」改編自張悅然小說「大喬小喬」，講述邊陲小鎮長大的喬妍（趙麗穎）打拚多年成為知名演員，一條匿名勒索消息的出現，打破塵封往事；多年失聯的姊姊（辛芷蕾飾）也突然現身，看似巧合卻指向同一個秘密。

趙麗穎在片中飾演的娛樂圈大明星喬妍，需要維持纖細體態而節食。而在受訪時，趙麗穎被問及最近的心事時，她表示，「這算心事嗎？我不想減肥，不想身材管理，想要胡吃海塞，不想健身。」說完這番話，她自己都忍不住笑出聲來。

網友也紛紛表示，「太能理解了，吃不飽賺那麼多錢，我真的覺得很苦」、「這是大家的心事啊」，還有不少人稱讚趙麗穎的率真，「好可愛」、「肉嘟嘟的多好」、「姐想幹什麼就幹什麼」。

據悉，趙麗穎進入演藝圈以來，為了角色曾多次「忽胖忽瘦」，例如演出「杉杉來了」，為了詮釋不挑食的吃貨角色，刻意增重5公斤，到了演出「楚喬傳」時又火速減了5公斤。她在演出「野蠻生長」時曾被質疑臉蛋變圓潤了，她回應，「演著演著就胖了」。