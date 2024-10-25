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吳謹言再扛復仇大旗…「春花焰」導演：她第一次演殺手很興奮

娛樂新聞組／即時報導
吳謹言第一次演殺手角色，相當興奮。(取材自微博)
吳謹言第一次演殺手角色，相當興奮。(取材自微博)

由黃偉杰、程籙執導，劉學義、吳謹言主演的古裝愛情劇「春花焰」正在熱播，兩位導演近日受訪時，談及在當下數量龐大的古偶劇中，一部劇集如何成功破圈的話題，兩人表示，「我們盡人事聽天命，做好的作品，對得起觀眾」。另外，導演程籙也提到，這是吳謹言第一次演殺手，她相當興奮，也做了很多功課。

新京報報導，導演黃偉杰表示，當初看到這個故事時，打動他的點是，「眉林和慕容璟和的關係很特別，沒有我們平時看到的一些常規古偶劇『親親抱抱舉高高』的設定」，兩人從主僕關係慢慢發展到有感情，這個過程讓黃偉杰覺得很有趣。

而全劇開場時，男主角慕容璟和呈現出厭世的狀態，是古偶男主角中是很少見的人設，對此，導演程籙表示，「他不只是厭世，他是不想活，他只是為了復仇，只要能夠復仇成功，他付出多大的代價都願意。但是他又要掩飾自己所有的野心，因此他會給人造成一種玩世不恭，甚至厭世的印象」，他還說，「劉學義雖然在別人看來他好像永遠處在厭世的狀態中，但是在不經意之間，他的眼神會有一道殺人的光」。

此外，有觀眾提到，吳謹言是「復仇賽道的神」，這是她繼「墨雨雲間」大爆之後，再一次扛起復仇的大旗。但據導演程籙透露，這是吳謹言第一次演「殺手」，她之前演的多是宮廷復仇，當時跟她聊演角色時，她相當興奮。據悉，她也為此做了很多功課，揣摩她想要的角色狀態。

「有一場戲眉林在喝酒的時候懷念慕容璟和，吳謹言想哭，我跟她說，你不能哭出來，你要憋著，她馬上就能明白這種狀態。一個人情緒快崩潰的時候，她要憋住不能哭，其實這是很難受的事情，但是吳謹言控制得非常好」，導演程籙表示。

劉學義在劇中給人玩世不恭，甚至厭世的印象。(取材自微博)
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