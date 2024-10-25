迪麗熱巴爆出未婚生子 曾認了被媽媽催婚：快沒人要

迪麗熱巴。(取材自微博)

日前中國網紅郭美美直播時驚爆，頂流男星和一名女星未婚生子，男方是東北人、女方則是新疆 人，雖然還沒有正式登記領證，但小孩已經生下來，外界立刻聯想到人氣超旺的新疆女星迪麗熱巴 ，不過當時工作室已經火速澄清，其實，迪麗熱巴曾自爆被媽媽催婚，對於感情她當時也霸氣回應「不會沒人要！」。

近期迪麗熱巴秘婚的新聞鬧得沸沸揚揚，有網友挖出2022年迪麗熱巴上脫口秀節目的片段，她當時透露媽媽在看完她演的戲劇作品後，曾忍不住催婚吐槽，並語重心長提醒女兒，「妳都快30（歲）了！再大就沒人要了！」迪麗熱巴聽完媽媽的話，也立刻反駁：「痾！媽！迪麗熱巴怎麼會沒人要呢？」，媽媽也不甘示弱笑回：「妳再不結婚，媽媽就不要妳了！別光顧著工作賺錢！」迪麗熱巴也在節目中大方透露真命天子的條件，「就很簡單！帥、高、體貼、會做飯！時不時還給我點小驚喜！」，媽媽則反擊她，「女兒，對象沒妳想得那麼好」，逗得全場哈哈大笑。