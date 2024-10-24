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黃聖依爆婚姻危機 網：老公送假名牌包 難怪要離

娛樂新聞組／綜合報導
黃聖依因為出周星馳的電影被封為「星女郎」。（取材自微博）
黃聖依因為出周星馳的電影被封為「星女郎」。（取材自微博）

41歲大陸女星黃聖依2004年憑藉周星馳電影「功夫」走紅，被封為「星女郎」。黃聖依在2007年嫁給傳媒公司總裁楊子，升格為富家少奶奶，育有兩子。但日前兩人驚爆有婚姻危機，沒想到現在又爆出，黃聖依常背的名牌包包都是假包。

黃聖依和楊子至今已結婚17年了，還生了兩個兒子，堪稱「老夫老妻」；黃聖依近年來卻屢傳婚變，日前她與老公楊子參加綜藝節目「再見愛人4」，坦言這是她第三年想離婚。楊子也說，「我們婚姻看似成功，實則一地雞毛」，引發網友熱議。

日前有網友直言，黃聖依在節目中拿的愛馬仕柏金包限量包包，其實是假貨。因為這一款包是特殊尺寸20公分，但黃聖依包包的五金配件卻是25公分的配件，「一眼就假」、「老公送的包是假包難怪要離婚」。

不過，搜狐娛樂報導，楊子的姪女在直播中表示，「我們都會站在三媽（黃聖依）背後」，並稱楊子從小就是在工廠裡創業，所以他寧願帶著大兒子安迪在車間裡玩，也不想陪著孩子們去坐雲霄飛車。 

港星向佐曾在「吐槽大會」時，聊到有人說他和郭碧婷把婚姻當賺錢工具時，他把箭頭指向楊子，他說：「楊子就不止這樣，他不斷地給老婆接戲，不接對的，只接貴的。所以對楊子來說，婚姻不是賺錢的工具，老婆才是。」

黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。（取材自微博）
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。（取材自微博）

周星馳

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