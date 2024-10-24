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熱搜霸榜…喬欣祕婚再度爆炒 這次傳出她專心備孕中

娛樂新聞組／即時報導
喬欣結婚的事情兩度熱炒，再次霸榜上了熱搜。(取材自微博)
喬欣結婚的事情兩度熱炒，再次霸榜上了熱搜。(取材自微博)

女星喬欣因電視劇「歡樂頌」打開知名度，她與陸劇男神楊洋的緋聞曾掀起熱議，今年7月傳出喬欣與富二代祕密結婚，消息傳出讓喬欣再度成為話題焦點，但喬欣並未做出回應；近日同樣話題再度網路發燒，#疑似喬欣結婚持續霸占熱搜榜首。

綜合媒體報導指出，近日網路有消息指出女星喬欣已經在去年7月與圈外男友秘密結婚，男方家境不錯，是某企業的富二代，而且個子高，雙方可謂是門當戶對，最關鍵的是對喬欣也很好；知情人還透露，喬欣目前推掉了許多工作，正在專心備孕。

喬欣出道多年，最出圈的角色一直是「歡樂頌」裡的關雎爾，最近一段時間沒有看到喬欣有什麼工作安排，網友扟出，作為一個上升期的小花，工作室帳號隔一個月才營業一次，看來「網上傳她結婚的消息不是空穴來風」。

知情人爆料喬欣是重組家庭，家業是繼父的，而當時被起底的富二底，是深圳知名房地產開發商鴻榮源集團的二公子賴柏霖，身家不凡。據悉喬欣與男友是經過家裡的人介紹，所以喬欣的父母對於女婿必定也是知根知底，兩人屬於商業聯姻。

喬欣結婚的事情兩度熱炒，但畢竟沒有正式官宣，真假難辨。

喬欣早前被拍到在日本和一男子互動親密。(取材自微博)
喬欣早前被拍到在日本和一男子互動親密。(取材自微博)

房地產 緋聞

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