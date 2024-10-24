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劉嘉玲穿透視裝性感亮相 梁朝偉都不管…「一管就散」

娛樂新聞組／即時報導
劉嘉玲（右）穿著性感蕾絲連身裙和梁朝偉出席酒會。（取材自微博）
劉嘉玲（右）穿著性感蕾絲連身裙和梁朝偉出席酒會。（取材自微博）

銀色夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲感情甜蜜，日前劉嘉玲性感出席活動，被問到穿的衣服有沒有讓梁朝偉過目，劉嘉玲表示梁朝偉不會管，「只要我漂亮就行」；媒體追問她說她想不想被梁朝偉管，劉嘉玲立刻回答：「不要，一管就散，不可以管，千萬不要管我。」並表示兩人的相處模式就是互相尊重。

綜合媒體報導，梁朝偉日前出任香港滙豐銀行財富大使，和劉嘉玲連袂出席酒會，劉嘉玲穿著性感蕾絲連身裙露酥胸；23日她單獨現身滙豐私人晚宴，穿著更大膽，薄紗透視短裙搭膚色背心和熱褲，製造「上空」視覺效果；劉嘉玲笑說現在流行透視「趁我現在的身材還可以看，就多穿，再過幾年可能就穿不了」。

被問到梁朝偉是否會管她露太多，她輕鬆表示，老公不會介入，只要自己覺得好看就可以，「他有一點很好，就是不會管我穿衣服」。

劉嘉玲說，有時候還忍不住質疑老公「難道都不會忌妒嗎？」媒體問道「梁朝偉會不會提醒你要避免走光？」劉嘉玲則強調：「他很相信我」，認為她穿出來一定是安全、漂亮的，展現夫妻互相信任、支持的相處之道。

至於是否想要被「大男人」管，劉嘉玲聽完則秒答：「不要」，強調不可以管、一管感情就散了，現場女記者發出心有戚戚焉的笑聲；劉嘉玲接著表示「要互相尊重，不要管，管是不行的，我家裡的狗狗就要管。」逗樂現場媒體。

劉嘉玲薄紗透視短裙搭膚色背心和熱褲，製造「上空」視覺效果。（取材自微博）
劉嘉玲薄紗透視短裙搭膚色背心和熱褲，製造「上空」視覺效果。（取材自微博）
劉嘉玲穿性感透視裝出席活動。（取材自微博）
劉嘉玲穿性感透視裝出席活動。（取材自微博）

梁朝偉 香港

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