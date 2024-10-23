張雨綺陷代孕疑雲 節目畫面被剪光

「是好朋友的周末」吃飯時還見得到張雨綺。（視頻截圖）

大陸女星張雨綺與第二任丈夫袁巴元結婚後，於2017年生下龍鳳胎。近日張雨綺遭袁巴元的前任葛曉倩爆料，張雨綺生下的龍鳳胎只有一個是她生的，對於指控，張雨綺一直未有回應，但工作已受影響，綜藝節目「是好朋友的周末」，張雨綺的大頭全部被刪走，只剩下遠景鏡頭。

綜合媒體報導，由楊迪、趙小棠、孟佳、秦霄賢及張雨綺主持的綜藝「是好朋友的周末」，受到代孕風波影響，張雨綺的特寫鏡頭全消失，只有大家一起吃飯畫面才見到她的身影，但到玩遊戲時間，她直接被安排離席，節目組如此做，是避免張雨綺若成為劣跡藝人，節目要被下架。

日前葛曉倩發出長文影射，張雨綺的龍鳳胎只有一個是自己生的，另一個則是透過代理孕母生下來。文中也提到，兩個孩子的出生日期相差好幾個月，葛曉倩要求張雨綺公開孩子們的護照。

對葛曉倩的指控，有網友認為，另一女星鄭爽 2021年代孕而遭到封殺，所以張雨綺應該要澄清，若代孕屬實，張雨綺會被列為劣跡藝人，受到封殺。

張雨綺最近是非不少，日前上脫口秀節目，自爆「很懂渣男」，借「朋友」之名說了一個故事，而關鍵字「于是……分手了嗎」等暗示，讓網友將箭頭指向新生代男星于適。該事件鬧得沸沸揚揚，除了于適疑似被央視中秋 晚會封殺，爆料的張雨綺在電影「開門紅」的女主角傳遭換角，她隔天更新社交帳號，寫道「早上一睜開眼，嘿！你猜怎麼了？睡醒了，開工~」，直接粉碎換角傳聞。