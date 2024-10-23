謝霆鋒又被拍到緊牽王菲 網敲碗合唱竇靖童
天后王菲和小11歲香港男星謝霆鋒情纏24年，兩人一直愛得低調，8月兩人放閃現身香港機場，謝霆鋒被拍到右手自然貼上一旁王菲的大腿，兩人仍處於熱戀期的小動作閃瞎眾人；最近，媒體又拍到兩人用餐後還十指交扣離開餐廳，閃瞎粉絲。
據搜狐娛樂報導，王菲和謝霆鋒現身街頭，兩人與朋友聚餐後離開餐廳，兩人同樣都戴帽子以及同款情侶裝的打扮，手牽手一起搭車離開，可見感情依舊甜蜜。
2000年6月鋒菲承認相戀，2002年3月，謝霆鋒承認分手，隨後兩人各自組建家庭然後離婚，2014年9月15日，鋒菲被拍到復合，至今不時就會傳出兩人分手消息，不過之後又拍到兩人同進同出，讓傳言不攻自破，去年7月又再傳分手消息，港媒向謝霆鋒求證此事，一向不愛回應感情事的他，這次親口說「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」雖然口氣中充滿不悅，但也打破了分手傳聞。
另據港媒報導，今年中，謝霆鋒擔任莫文蔚演唱會嘉賓時，脫口表示：「不好意思這麼久都沒表演，會盡快安排」，暗示歌手魂仍不滅。謝霆鋒已20年沒舉行個人演唱會，據悉他打算在明年開演唱會，有粉絲留言，希望他能邀王菲女兒竇靖童當嘉賓。
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