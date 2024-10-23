向佐習慣動作掀模仿 連迪士尼米奇都在學

上海迪士尼全員模仿向佐摸鼻子。(取材自微博)

港星向佐和妻子郭碧婷合演「門前寶地」口碑、票房也不如預期，但他在該片裡習慣將手指緊貼鼻梁的動作卻掀起模仿，連上海迪士尼 全員也跟著模仿，向佐知道後也在微博 回覆：「可以帶給小朋友的歡樂是我榮幸，如果你們不嫌棄的話哈哈，玩起來。」

向佐闖蕩演藝圈多年，家庭背景以及妻子郭碧婷相比之下仍是焦點，近期他在「門前寶地」片裡習慣將手指緊貼鼻梁的動作，上海迪士尼裡的米奇、唐老鴨也模仿起來，網友笑說：「哈哈火出圈了」、「這個世界終究是癲了」、「唐老鴨甚至沒有鼻子」。

針對向佐的摸鼻動作，醫師指臉部的三角區血管，部分與顱內的海綿竇相通，鼻子若有傷口，隨意觸碰可能導致海綿竇感染，此外補充此舉可能會導致眼角敏感、發癢，甚至不注意恐直接戳傷眼睛。

醫生提醒，儘管向佐的摸鼻樑動作看起來很帥，但為了健康，還是不要盲目模仿。結果向佐親自現身評論區，回應說：「醫生或者大夫啊，請問我這個手勢有什麼害人之處呢？如果你是為了一條新聞，哎喲呀，不如你直接聯絡我謝謝。」讓網友紛紛吐槽，也好奇接下來的狀況。