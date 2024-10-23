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林峯舊愛吳千語才嫁豪門 跪地幫老公擦鞋

娛樂新聞組／綜合報導
吳千語（右）﹑施伯雄8月在義大利舉行婚禮。(取材自Instagram)
吳千語（右）﹑施伯雄8月在義大利舉行婚禮。(取材自Instagram)

30歲香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）日前於義大利補辦盛大婚禮，躍升為豪門媳婦。最近傳出被拍到在路上跪地幫富豪老公擦鞋，但原來這張照片是施伯雄自己搞笑在社群網站流出。

綜合媒體報導，施伯雄近日在「小紅書」上分享一張他單手插著口袋，一隻腳放在台階上，有一個人跪地，臉則用貼圖蓋住，施伯雄寫下：「誰幫施伯雄路邊擦鞋？！雖然我的PANE的確髒了，我也不會接受人家幫我擦鞋。你們猜蹲在地上的是誰，表情是什麼？」網友比對衣服，這個被遮臉的人就是吳千語，但跪地其實疑似是在綁鞋帶。

照片一po出，網友回應：「你這個標可以了！看來學到精髓了」、「上億繼承人竟讓老婆當街下跪」、「吳千語下跪竟是為了…」、「綁鞋帶要選對timing」。

吳千語早年和林峯的一段情談得轟轟烈烈，因女方移情別戀告吹。分手後與施伯雄交往，兩人分分合合，不少港媒指稱是因為吳千語背景複雜，得不到施伯雄家族的認同。吳千語8月和施伯雄在義大利補辦盛大婚禮，當天出席的朋友陸續公開照片，不過都未見吳千語父母的身影，港媒報導，吳千語其實家境普通，父親是在香港做燒臘的餐廳廚師，不少網民批評「女兒出嫁，父母卻未能現身」，質疑夫妻倆是想隱瞞女方的出身。

施伯雄曬出老婆跪地幫他擦鞋照片。（取材自小紅書）
施伯雄曬出老婆跪地幫他擦鞋照片。（取材自小紅書）

義大利 香港 社群網站

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