林峯舊愛吳千語才嫁豪門 跪地幫老公擦鞋

吳千語（右）﹑施伯雄8月在義大利舉行婚禮。(取材自Instagram)

30歲香港 女星吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）日前於義大利 補辦盛大婚禮，躍升為豪門媳婦。最近傳出被拍到在路上跪地幫富豪老公擦鞋，但原來這張照片是施伯雄自己搞笑在社群網站 流出。

綜合媒體報導，施伯雄近日在「小紅書」上分享一張他單手插著口袋，一隻腳放在台階上，有一個人跪地，臉則用貼圖蓋住，施伯雄寫下：「誰幫施伯雄路邊擦鞋？！雖然我的PANE的確髒了，我也不會接受人家幫我擦鞋。你們猜蹲在地上的是誰，表情是什麼？」網友比對衣服，這個被遮臉的人就是吳千語，但跪地其實疑似是在綁鞋帶。

照片一po出，網友回應：「你這個標可以了！看來學到精髓了」、「上億繼承人竟讓老婆當街下跪」、「吳千語下跪竟是為了…」、「綁鞋帶要選對timing」。