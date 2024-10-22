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頂流男女星被爆未婚生子 迪麗熱巴、黃景瑜再躺槍

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴(左)、黃景瑜因合演電視劇爆出緋聞。(取材自微博)
迪麗熱巴(左)、黃景瑜因合演電視劇爆出緋聞。(取材自微博)

大陸網紅郭美美直播時驚爆，頂流男星和一名女星未婚生子，男方是東北人、女方則是新疆人，雖然還沒有正式登記領證，但小孩已經生下來。外界立刻聯想到人氣超旺的新疆女星迪麗熱巴，而黃景瑜的名字也再度被提起。

迪麗熱巴因為曾短暫休息半年，被傳跑去生孩子。她透過工作室火速回應傳聞，強烈否定傳聞，並表示有需要的話，會採取法律行動捍衛名譽。網友則表示，迪麗熱巴工作滿檔，實在不知道她何時有時間懷孕。還有人說，郭美美爆的瓜沒有可信度，應該是在博流量。

其實，迪麗熱巴不是第一次被爆出懷孕消息，早在2022年時，就傳出她小腹隆起，穿著寬鬆，疑似懷孕，去年更傳出她生下了一個女娃。

迪麗熱巴當時被傳七個月沒拍戲，也沒出席時裝周等活動，疑似懷孕。網上更指她去年穿著厚大衣現身機場時，看起來身形大一號，猜測她有喜了。甚至有攝影分享當時機場影片接寫下，「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」，接著又發個一條博文「恭喜升級成功小哥哥」，還艾特的男星黃景瑜，讓「迪麗熱巴、黃景瑜」登上了微博熱搜。

面對傳聞，迪麗熱巴工作室發文：「網絡並非法外之地，我司將持續依法維護迪麗熱巴女士的合法權利，追究侵權者的法律責任。」並將近期散布謠言的博主，連同使用迪麗熱巴照片侵犯肖像權的商家一併祭出警告。粉絲看到工作室終於發聲，直喊「抓緊告」、「不和解，別心軟」。

據悉，迪麗熱巴與黃景瑜因合演電視劇「幸福，觸手可及！」爆出假戲真做，去年迪離熱巴隱婚生子傳聞更是鬧得沸沸揚揚，但兩人始終未正式回應，令外界霧裡看花。

迪麗熱巴 新疆 微博

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