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觀影說劇／吳君如、張天賦「那場戀愛」 變網戀詐騙陷阱

記者陳穎／綜合報導
吳君如在「我談的那場戀愛」飾演被網路詐騙的醫師。(圖／甲上娛樂提供)
吳君如在「我談的那場戀愛」飾演被網路詐騙的醫師。(圖／甲上娛樂提供)

香港藝人吳君如新作「我談的那場戀愛」以「網戀詐騙」為題材引發話題，吳君如飾演的多金熟女醫師與張天賦飾演的詐騙集團菜鳥上演機智交鋒攻防戰，將詐騙受害者如何一步步暈船，進而沉船的過程堆疊出愛情喜劇新高度。吳君如收放自如的細膩詮釋也令人不禁噴笑又飆淚，成功締造香港票房佳績，並入圍本屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎。曾以「金雞」奪下第40屆金馬影后的吳君如，闊別21年再封后呼聲極高。

由何妙祺執導、陳慶嘉和秦小珍監製的新片「我談的那場戀愛」集結吳君如、張天賦、鄧麗欣等人參演，以近年備受討論的網戀詐騙作為引子，帶出都市人寂寞的通病，深獲觀眾共鳴，在香港勇奪開片票房冠軍，並屢獲國際影展肯定好評如潮。

導演何妙祺和監製陳慶嘉首要歸功女主角吳君如，透露她當初不計片酬演出全力支持，「其實沒有君如幫忙，就沒有這部電影。因為我們成本十分有限，她願意先不收片酬來演出，上映後如果票房理想的話再分紅。」

吳君如飾演的熟女醫師透過網路交友結識帥氣法國石油工程師，殊不知自己已掉入詐騙集團的陷阱，她所說的「愛情，只要你相信，就是真的」這句台詞也概括了整個戀愛故事。

「我談的那場戀愛」描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心布局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中。

詐騙集團 香港 石油

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