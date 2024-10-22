觀影說劇／吳君如、張天賦「那場戀愛」 變網戀詐騙陷阱

吳君如在「我談的那場戀愛」飾演被網路詐騙的醫師。(圖／甲上娛樂提供)

香港 藝人吳君如新作「我談的那場戀愛」以「網戀詐騙」為題材引發話題，吳君如飾演的多金熟女醫師與張天賦飾演的詐騙集團 菜鳥上演機智交鋒攻防戰，將詐騙受害者如何一步步暈船，進而沉船的過程堆疊出愛情喜劇新高度。吳君如收放自如的細膩詮釋也令人不禁噴笑又飆淚，成功締造香港票房佳績，並入圍本屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳新導演」兩項大獎。曾以「金雞」奪下第40屆金馬影后的吳君如，闊別21年再封后呼聲極高。

由何妙祺執導、陳慶嘉和秦小珍監製的新片「我談的那場戀愛」集結吳君如、張天賦、鄧麗欣等人參演，以近年備受討論的網戀詐騙作為引子，帶出都市人寂寞的通病，深獲觀眾共鳴，在香港勇奪開片票房冠軍，並屢獲國際影展肯定好評如潮。

導演何妙祺和監製陳慶嘉首要歸功女主角吳君如，透露她當初不計片酬演出全力支持，「其實沒有君如幫忙，就沒有這部電影。因為我們成本十分有限，她願意先不收片酬來演出，上映後如果票房理想的話再分紅。」

吳君如飾演的熟女醫師透過網路交友結識帥氣法國石油 工程師，殊不知自己已掉入詐騙集團的陷阱，她所說的「愛情，只要你相信，就是真的」這句台詞也概括了整個戀愛故事。

「我談的那場戀愛」描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心布局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中。