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哈利波特「榮恩」傳當陸綜評審 網喊：不要丟臉丟到國外

娛樂新聞組／綜合報導
英國演員魯伯特葛林特傳要參加「演員請就位」。(取材自Instagram)
英國演員魯伯特葛林特傳要參加「演員請就位」。(取材自Instagram)

大陸綜藝節目「演員請就位」近日將推出第三季，傳導師名單中，包括在電影「哈利波特」中飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特（Rupert Grint），消息一出，引發網友議論，有人喊話「不要丟臉丟到國外啊」，還有網友對連兩季都出任導師的趙薇沒有在名單中，感到可惜。

「演員請就位」主要是邀請演員以短劇方式考驗演技，先前播出的兩季中，陳凱歌、爾冬陞、趙薇、郭敬明等導師群屢屢創造話題，多達數十位的演員參賽者，也多次成為媒體關注焦點。

近日，「演員請就位」暌違四年將推出第三季，劇組公開導師名單，除了舊班底章子怡及陳凱歌，竟加入「哈利波特」中飾演「榮恩」的魯伯特葛林特，以及71歲的法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。

名單公布後，網友意見兩極，有人對於節目走向國際化相當開心，但也有人吐槽，「不要丟臉丟到國外啊」、「外國人聽得懂中文嗎？怎麼指導演員？」、「請榮恩完全沒說服力啊，現在也就算歐美18線吧」。

還有網友發現，前兩季的導師趙薇不僅沒有在名單中，連節目「百度百科」的介紹都遭除名，不少人直言，「沒有趙薇沒人看」、「前兩季演員請就位，最認真拍戲，投入最多的，就是趙薇了」、「懷念趙薇，她是有真貨的」、「想念趙薇」。

不少網友想起「演員請就位」前兩季的導師趙薇。(取材自微博)
不少網友想起「演員請就位」前兩季的導師趙薇。(取材自微博)

趙薇 哈利波特 百度

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