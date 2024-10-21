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趙麗穎金鷹獎二度封后 范偉力壓胡歌稱帝

中國新聞組╱綜合報導
范偉在「漫長的季節」中的演技可圈可點，當天他未出席領獎。(取材自微博)
范偉在「漫長的季節」中的演技可圈可點，當天他未出席領獎。(取材自微博)

第32屆中國電視金鷹獎頒獎典禮暨日前舉行，憑藉在電視劇「漫長的季節」和「風吹半夏」中的出色表現，范偉和趙麗穎獲得最佳男、女主角獎；上個月才奪飛天獎視后的趙麗穎，暌違八年再度於金鷹獎封后；而視帝之爭，眾所矚目的「繁花胡歌卻是意外落馬。

中新社報導，這是趙麗穎第二次獲得金鷹視后。此前，趙麗穎曾憑「知否知否，應是綠肥紅瘦」中盛明蘭一角拿到第30屆中國電視金鷹獎「觀眾喜愛的女演員獎」。趙麗穎在獲獎感言中說，「很有幸遇到這麼一個非常有活力、有生命力的女性角色。」並表示「許半夏」是自己的「人生角色」，在她最迷茫的時候出現，讓她對生活和工作又充滿信心。

沒能來現場的范偉通過視頻發表獲得最佳男主角獎的感言，並透露了自己的「小目標」：雖然年紀不小了，但總想演一點跟過去不一樣的角色，給觀眾更精彩的故事。

另外，電視劇「三體」獲最佳電視劇，其導演楊磊獲最佳電視劇導演；秦雯憑藉「繁花」捧得最佳電視劇編劇。「問蒼茫」、「風吹半夏」、「去有風的地方」、「縣委大院」、「狂飈」、「夢華錄」、「漫長的季節」、「繁花」獲優秀電視劇。

在「警察榮譽」中飾演派出所所長的王景春獲得最佳男配角；高葉憑藉在「狂飈」中的精彩演繹獲最佳女配角。何炅獲最佳電視節目主持人，其主持的「聲生不息·寶島季」獲最佳電視綜藝（文藝）節目。「巴金」「黃河安瀾」獲最佳電視紀錄片，「熊出沒之小小世界」被評為最佳電視動畫片。

趙麗穎暌違八年再度在金鷹獎封后。(取材自微博)
趙麗穎暌違八年再度在金鷹獎封后。(取材自微博)

趙麗穎 繁花 胡歌

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