趙麗穎金鷹獎「2度封后」范偉力壓胡歌稱帝

10月20日，趙麗穎憑藉《風吹半夏》獲最佳女主角。（新華社）

10月20日晚，第32屆中國電視金鷹獎頒獎典禮暨第15屆中國金鷹電視藝術節閉幕式晚會在湖南長沙舉行。憑藉在電視劇「漫長的季節」和「風吹半夏」中的出色表現，范偉和趙麗穎 獲得最佳男、女主角獎。

電視劇「三體」獲最佳電視劇，其導演楊磊獲最佳電視劇導演；秦雯憑藉「繁花 」捧得最佳電視劇編劇。「問蒼茫」、「風吹半夏」、「去有風的地方」、「縣委大院」、「狂飈」、「夢華錄」、「漫長的季節」、「繁花」獲優秀電視劇。

在「警察榮譽」中飾演派出所所長的王景春獲得最佳男配角；高葉憑藉在「狂飈」中的精彩演繹獲最佳女配角。何炅獲最佳電視節目主持人，其主持的「聲生不息·寶島季」獲最佳電視綜藝（文藝）節目。「巴金」「黃河安瀾」獲最佳電視紀錄片，「熊出沒之小小世界」被評為最佳電視動畫片。

「很有幸遇到這麼一個非常有活力、有生命力的女性角色。」趙麗穎在獲獎感言中說，「許半夏」是自己的「人生角色」，在她最迷茫的時候出現，讓她對生活和工作又充滿信心。

據悉，這也是趙麗穎第二次獲得金鷹視后。此前，趙麗穎曾憑「知否知否，應是綠肥紅瘦」中盛明蘭一角拿到第30屆中國電視金鷹獎「觀眾喜愛的女演員獎」。

沒能來現場的范偉通過視頻發表獲獎感言，並透露了自己的「小目標」：雖然年紀不小了，但總想演一點跟過去不一樣的角色，給觀眾奉獻更精彩的故事。

當晚還頒發了中國文聯終身成就獎（電視），由年逾九旬的演員遊本昌和導演張邵林獲得。

中國電視金鷹獎創辦於1983年，是由中國文學藝術界聯合會和中國電視藝術家協會共同主辦的電視獎項。從2005年起，金鷹獎改為每兩年舉辦一屆。