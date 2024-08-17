劉德華白髮照瘋傳 網：老了還是帥

劉德華私下滿頭白髮，臉上冒出皺紋，與他平時在螢光幕前的狀態有很大的差別。（取材自微博）

即將63歲的香港四大天王劉德華，上個月起專注投入「今天⋯is the Day」巡演，至今完成22場，因為場場爆滿，劉天王霸氣宣告「相信70歲仍可站在台上跟大家見面」。不過劉德華近日卻被拍到「私下崩壞照」，不僅滿頭白髮，還戴著眼鏡，臉上冒出皺紋，不禁令人感嘆這位超級偶像都要面對年華老去，然而網民反應令人意外。

劉德華入行40多年依然魄力十足，自身管理十分嚴格，多年來外貌與身形都保養得宜。不過劉德華近日卻意外被網友拍到私下老態的模樣，從照片中可見，劉德華身穿灰色帽T，不僅滿頭白髮，臉上冒出皺紋，還戴著眼鏡，看起來無比滄桑，立刻引發許多網友熱議：「歲月不饒人」、「四大天王都老了」，但多網友認為劉德華變老了仍然顏值高，是另一種帥哥，絕對是得天獨厚。

今年5月，劉德華宣告即將重啟巡迴演唱會活動的他，在個人Instagram曬出一張「西裝噴開」猛獸級腹肌舊照，讓粉絲全看傻了，紛紛大喊，「希望今年演唱會上也能看到這腹肌」、「帥爆」、「哥的身材真的很好！」、「這年紀搭配上這身材真是太不科學了」、「太狠了，這60歲身材」。

劉德華如何保持好身材，曾在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食，雖然劉德華的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。而且他堅持晚上7時後不進食、每餐7分飽，且每天進行有氧運動。