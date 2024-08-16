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被王晶公審「愛錢」 周星馳昔日訪談揭真相

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳曾說，「我從來都不知道王晶導演那麼了解我」。(取材自微博)
周星馳曾說，「我從來都不知道王晶導演那麼了解我」。(取材自微博)

曾執導過「賭神」、「與龍共舞」等片的香港知名導演王晶，日前開設YouTube頻道，製作「王晶笑看江湖」，第一集就爆料他和周星馳開始疏遠的導火線，更揭露周星馳曾整形，內容勁爆。近日，王晶再次「公審」周星馳，直指對方「將錢看得比朋友重要」。但其實，周星馳早在多年前就在訪談中回應過自己對金錢的看法，更曾說過，「從來都不知道王晶導演那麼了解我」。

王晶在談話頻道中一連多集都大談周星馳，王晶指出，周星馳曾在和他分帳時不斷提高比例，最後甚至為了800萬，私下和電影公司交易，改拍了另一部電影。而和吳孟達，也是因為合作呼叫器生意虧損，周星馳責怪吳孟達，兩人感情才生變。

王晶直言，「我相信就是他認為，金錢比朋友大很多。可能他覺得普通朋友，如果談到錢就不做朋友都無所謂，我覺得他是這樣的人，所以你見他朋友不多。」此外他提到，周星馳是不可忽視的演員，同時是個努力地導演，但不是可以深交的朋友。

對此，有網友翻出昔日訪談，發現周星馳早就回應過王晶的批評。從網上流傳的一段影片中可見，周星馳被訪談對象要求回應王晶所言「拍電影不是為了香港人，為錢拍而已」，星爺心平氣和回答，「我從來都不知道王晶導演那麼了解我，但是你（記者）不要相信他了，他其實不是太了解我的，我覺得」。

周星馳還說過，「金錢固然是重要的，但把事情做好才是最重要的，金錢是附加的東西」。

對於周星馳「將錢看得比朋友重要」的說法，曾和他有過一段情的朱茵在出席活動時被問及此事，她稱自己不清楚。隨後一旁女星周家怡跳出來替她解圍，稱朱茵是紫霞仙子，「仙界的人是不講錢的」。

備用 王晶多次在YouTube頻道「公審」周星馳。(取材自微博)
備用 王晶多次在YouTube頻道「公審」周星馳。(取材自微博)

周星馳 香港 吳孟達

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