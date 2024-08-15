海清曝8歲喝咖啡熬夜拍戲 網酸：立人設

海清大談七歲熬夜、八歲喝咖啡的拍戲經驗，引起網友質疑。(取材自微博)

以「蝸居」、「媳婦的美好時代」等劇被封為「國民媳婦」的大陸女星海清，是演藝圈中公認的戲骨。近日，她在一檔綜藝節目中談及，自己七歲拍戲，第一個月就學會熬夜打撲克；八歲拍戲為了熬夜學會喝咖啡 。此番言論引來網友熱議，有人讚「太牛」，也有人酸「是在立人設嗎」。

童星出身的海清在螢幕上塑造了無數經典角色，代表作包括「媳婦的美好時代」、「蝸居」、「小歡喜」等，去年更以一部「我本是高山」，演活「燃燈校長」張桂梅。

海清近日參加綜藝節目「島嶼少年」，擔任飛行嘉賓，她分享自己出道以來的故事：「我小時候七歲第一次去拍戲，後來就真的很喜歡拍戲，在那第一個月學會了熬夜，還有打撲克，都是我在那時候學會的」。

她還提到，「我八歲時就知道有種東西是咖啡，他們說就是晚上你喝一杯，否則就熬不了夜，可能是加了點糖，感覺這些都是成長的印記」。

不少網友看了分享影片，紛紛心疼表示「七歲熬夜，八歲開始喝咖啡，實在有點早吧」、「小時候就過著大人的生活」、「這麽小就熬夜、喝咖啡，不會把身子搞壞嗎」。

但也有人質疑，「這是什麼價值觀？好意思發出來」，更有人說，「綜藝就是立人設的」；還有不少人聚焦在海清的「厚唇」上，紛紛發出「整形」的疑問。