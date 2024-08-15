楊紫代言飲品 直播試喝竟當場吐出來

楊紫上直播宣傳飲料，沒想到無糖茶太苦，她表情完全控制不住，引起熱議。(取材自微博)

出道超過25年的大陸女星楊紫，日前為代言飲品進行直播試喝，試到無糖的茶飲時，當下直接吐回飲品罐內，並尷尬說出9個字，惹怒廠商。

楊紫過去憑與李現演出「親愛的，熱愛的」、與肖戰搭擋「餘生，請多指教」創造不少話題，去年演出古裝劇「長相思」人氣狂飆，今年「長相思」播出第二季口碑不如預期，但仍吸粉。

「長相思」第二季在7月開播後，楊紫工作滿檔，晉升為PRADA 彩妝代言人，其他代言還包含飲料、泡麵，代言商品幅度很大。

楊紫日前現身無糖茶品牌直播，她要試喝4款飲料並說出品名，楊紫喝完前三款都答對，最後一款是梔子烏龍茶味道，她喝一口就皺眉，似乎茶味苦澀；吸一口後吐出吸管，飲料的水位回復到一開始的水平線，網友發現根本就假喝，而她浮誇的表情，也讓不少人狂酸她做作。

楊紫喝完後摀著嘴艱難說出「這這這⋯⋯就是梔梔烏龍」九個字，相較於前幾款飲料，她都可以說出「喜歡」二字，顯然最後一款茶飲她不怎麼喜歡，但她喝完後還拿著飲料說「不苦不澀」，讓不少網友吐槽「摀著嘴還以為燙著嘴了」、「她的表情告訴我，很難喝又不能說出來」。