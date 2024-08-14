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陸劇女神代言飲品 試喝吐出來還脫口「9字」

娛樂新聞組╱即時報導

出道超過25年的大陸女星楊紫，去年主演古裝劇「長相思」收視佳，躋身陸劇女神行列。日前她為飲品代言，現身直播時進行試喝，試到無糖的茶飲時，竟忍不住直接吐回飲品罐內，並尷尬說出9個字， 惹怒廠商。

楊紫過去憑與李現演出「親愛的，熱愛的」、與肖戰搭擋「餘生，請多指教」爆紅，去年演出古裝劇「長相思」人氣狂飆，雖然今年「長相思」播出第二季口碑不如預期，但仍吸粉。而她客串演出賈玲主演的「熱辣滾燙」中大反派角色，一度傳言她零片酬演出。

大陸女星楊紫去年主演古裝劇「長相思」收視佳，躋身陸劇女神行列。（取材自微博）
大陸女星楊紫去年主演古裝劇「長相思」收視佳，躋身陸劇女神行列。（取材自微博）

「長相思」第二季在7月開播後，楊紫工作滿檔，晉升為PRADA彩妝代言人，其他代言還包含飲料、泡麵，代言商品幅度很大，深獲廠商信賴。

楊紫日前現身無糖茶品牌直播，其中要她試喝4款飲料並說出品名，楊紫喝完前三款都答對，最後一款是梔子烏龍茶味道，她喝一口就皺眉，似乎茶味苦澀，她吸一口後吐出吸管，飲料的水位回復到一開始的水平線，網友發現根本就假喝，而她的浮誇表情，讓不少人狂酸她很做作。

楊紫上直播宣傳飲料，沒想到無糖茶太苦，她表情完全控制不住，引起熱議。（取材自微博...
楊紫上直播宣傳飲料，沒想到無糖茶太苦，她表情完全控制不住，引起熱議。（取材自微博）

楊紫喝完後摀著嘴說：「這這這⋯⋯就是梔梔烏龍。」相較於前幾款飲料，她都可以說出「喜歡」二字，顯然最後一款茶飲她不怎麼喜歡，但她喝完後還拿著飲料說「不苦不澀」，讓不少網友吐槽說：「摀著嘴還以為燙著嘴了呢。」「她的表情告訴我，很難喝又不能說出來。」

楊紫在直播中嫌棄飲料難喝畫面曝光，據悉品牌方非常不開心，而她在之後的Vlog中，數度拿出飲料幫忙宣傳，就連在看奧運時，都會將飲料放在旁邊曝光，立馬博得廠商好感，對她表現十分滿意。

奧運 PRADA

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