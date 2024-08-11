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吳千語嫁「百億富三代」 父母婚禮上神隱

娛樂新聞組／綜合報導
吳千語（右）﹑施伯雄在義大利舉行婚禮，但她並未按照傳統，由父親牽著步入禮堂。(取材自Instagram)
吳千語（右）﹑施伯雄在義大利舉行婚禮，但她並未按照傳統，由父親牽著步入禮堂。(取材自Instagram)

香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）日前於義大利補辦盛大婚禮，整場婚禮在郊外莊園舉行，走簡約高雅路線，當天出席的朋友陸續公開照片，不過都未見吳千語父母的身影，不少網民批評「女兒出嫁，父母卻未能現身」，質疑夫妻倆是想隱瞞女方的出身。

香港01報導，吳千語入行以來一直嚴禁父母曝光，聲稱父親有澳洲血統、在澳洲開餐館，自己小學時曾到澳洲留學，再回香港就讀中學。當時，她的電影公司老闆黃百鳴曾在訪問中大讚吳千語，他說︰「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」 之後，她被踢爆只是在杭州出生，後來移居香港，家境一般，父親在香港當燒味師傅。

而施伯雄曾在節目中自爆父親施榮怡不滿意吳千語，但她逢年過節都會送禮，最終成功打動男方父母。施伯雄表示：「到了很後期我才知道我爸爸也有偷偷地在菜市場裡買新鮮的魚，送過去千語媽媽爸爸的家。」

婚禮上，施伯雄的家人都有高調現身，但吳千語卻未依循傳統，安排父親將自己帶到新郎手中，而是選擇自己出場。有網民發現有賓客疑似曝光吳千語父母的正面照，但隨後就刪除了相關片段。

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