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73歲張紀中被戴綠帽？ 妻認「混血兒不是他的」

娛樂新聞組╱綜合報導
73歲導演張紀中將第五度當爸，混血兒子(前左一)身世也揭曉。(取材自微博)
73歲導演張紀中將第五度當爸，混血兒子(前左一)身世也揭曉。(取材自微博)

73歲導演、製片張紀中與前妻樊馨蔓2016年離婚，離婚不到一年，2017年娶了小31歲的助理杜星霖，兩人育有二子一女，今年3月杜星霖宣布再次懷孕。但兩人的混血大兒子「馬丁」的身世一直備受質疑，對此，杜星霖也公開坦承，馬丁的生父另有其人不是張紀中。

張紀中與杜星霖的「父女戀」組合曾轟動全中國，其中最受外界關注的是兩人的混血兒子「馬丁」，由於馬丁擁有異國臉孔，一直被質疑非張紀中所出。近日杜星霖於社交平台證實馬丁為試管嬰兒，透露跟張紀中結婚前很想要孩子，但又找不到合適對象，決定以試管嬰兒方式懷孕。

杜星霖也透露，馬丁雖非張紀中的親生兒子，但依舊視馬丁如己出，不僅教他寫作業、游泳、騎馬，孩子怕黑難以入睡時，也都是張紀中陪伴在側。夫妻兩人決定公開馬丁的身世，就是希望外界能停止胡亂揣測及詆毀攻擊。

張紀中也回應了讓42歲妻子高齡生產。他說，上一次長達13年的婚姻，對方並沒有為其生下孩子，這讓他心中有著很深的缺失和遺憾，自己才會選擇在73歲的時候讓妻子懷第四胎。

近幾年，張紀中幾乎沒有接新戲，他選擇與妻子一同開設視訊帳號，靠著「父女戀」流量直播帶貨。

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