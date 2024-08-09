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黃秋生挺林郁婷 狠批JK羅琳是巫婆：還覺得麻瓜可笑

記者陳建嘉／即時報導
黃秋生。(本報資料照)
黃秋生。(本報資料照)

台灣拳后林郁婷巴黎奧運奮戰衰捲性別爭議，引發國際高度關注，但她不畏外界傳聞持續為台灣展獲佳績，JK羅琳更發文暗指台灣拳后林郁婷在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，更抨擊「無法改變出生的方式，但可以選擇不要作弊」，讓一向仗義執言的影帝黃秋生也看不下去，再度發文力挺，砲轟JK羅琳根本是「巫婆」。

「哈利波特」系列作者JK羅琳7日在社群平台X發文，提到最近不少網友到她帳號貼出許多運動型女性的照片「教育」她，告訴她並非所有女生都長的跟芭比娃娃一樣，但她說，「這就像拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃一樣，我看得出其中的差別，而你們看起來很可笑。」黃秋生則不以為然，再度砲轟JK羅琳：「拿著不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可吃，其實只是懂得巫術的巫婆才做得出來。也只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑。」

黃秋生5日早就臉書發文力挺，「林郁婷真的很厲害，勇敢！」引來不少台灣網友感動留言，表示謝謝他發聲，黃秋生霸氣回應：「我不是發聲，我是敬佩。」也有人在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，他也耐心解釋「XY未必就是男人」，更有粉絲表示「心疼她的是，還有連在台灣的人也批評她是男人」，對次黃秋生也批：「什麼地方都有蠢人。」

JK羅琳。（美聯社）
JK羅琳。（美聯社）

黃秋生 JK羅琳 林郁婷

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