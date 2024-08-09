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天王周杰倫人脈超狂 送中國奧運網球銀牌「大禮」

娛樂新聞組／即時報導
周杰倫送張之臻簽名吉他。（取材自微博）
周杰倫送張之臻簽名吉他。（取材自微博）

巴黎奧運網球混合雙打金牌賽，中國「臻欣」組合王欣瑜、張之臻奪銀，創下中國網球混雙在奧運的最好成績。天王周杰倫賽後大方送張之臻「大禮」做為鼓勵，兩人的交情也曝光。

27歲的張之臻綽號「ZZZ」，他在微博貼出抱著周杰倫送的簽名吉他照片，上頭寫道：「To ZZZ之臻，祝未來的每一場比賽，得心應手。」張之臻開心發文：「謝謝杰倫哥的鼓勵，看到哥在努力練球，我也在努力學彈聽媽媽的話了！希望有機會和哥互相切磋下。充電結束，北美賽季衝！」

周杰倫也愛打網球。(取材自Instagram)
周杰倫也愛打網球。(取材自Instagram)

周杰倫晚間也在IG限動轉貼張之臻的照片，寫下：「聽說ZZZ開始練吉他了，等你練好了秀一首吧。」還在張之臻吉他上貼出一個網球拍的GIF圖。

談起周杰倫和張之臻的好交情，主要是周杰倫近年熱愛打網球，曾經在限時動態貼出看張之臻比賽的照片，為他加油說：「去年看了這位哥們打了美網，還記得在澳洲看的超晚。」顯見兩人好交情。

張之臻（右）、王欣瑜在網球混雙拿到銀排。（新華社）
張之臻（右）、王欣瑜在網球混雙拿到銀排。（新華社）

張之臻與王欣瑜這回參加巴黎奧運的搭檔過程也相當離奇，7月30日，張之臻正準備混雙首圈比賽時突然接到他的對手克羅埃西亞組合退賽，對手改為巴西組合。接著，張之臻又收到混雙拍檔鄭欽文的通知稱，她中午在女單第三圈打了超過3小時擊敗美國娜華露，實在筋疲力盡，不得不退出混雙。

 張之臻說：「這個小時之內，忽然我經歷了換對手，也經歷了換隊友，我都以為我打不上。」

 幸好奧運准許各隊在整項賽事前換拍檔。在混雙首圈開始前不足兩小時找到王欣瑜，王欣瑜曾和謝淑薇搭檔拿下2023年法網女雙冠軍。王欣瑜在7月29日於女單及女雙出局，在球場附近的治療室準備買機票離開巴黎，「當時我正好有拍子，也帶了衣服，找了一雙硬地鞋就來了。」

決賽同一天，張之臻在上海的女兒也誕生，讓他一舉成為「奧運銀牌爸爸」。

巴黎奧運 周杰倫 謝淑薇

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