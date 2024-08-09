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景甜打臉前男友洗白 秒速取關張繼科

娛樂新聞組／綜合報導
景甜（左）和張繼科曾有過一段戀情。（取材自微博）
景甜（左）和張繼科曾有過一段戀情。（取材自微博）

35歲女星景甜2018年和中國乒乓球星張繼科交往，戀情維持一年，就爆出張繼科賭博欠債，出賣她私密照抵債，張繼科形象跌落谷底。近日巴黎奧運中國男乒話題正熱，網友回憶起張繼科逆轉勝風光，還稱景甜並未取關，被指想藉機洗白張繼科，但張繼科上熱搜不久，就傳出景甜取關張繼科，再度畫清界線。

「景甜取關張繼科」、「張繼科 我會讓所有人知道來龍去脈」等話題8日霸占微博熱搜榜；先前世界排名第一王楚欽被踩斷球拍，32強被淘汰，張繼科直播酸爆，網友一面倒挺張繼科，表示他有資格說這種話，因為他代表中國出賽時從未這樣丟臉，還創下最短天數拿下大滿貫的紀錄。

看著下面呼喚他的網友和出色的數據表現，張繼科接連回覆評論，似乎有回歸觀眾視野、東山再起的意思；張繼科並疑似暗示退役另有隱情，說自己教練被換打擊巨大，針對欠債風波，還說慢慢會讓所有人知道來龍去脈。有支持張繼科的網友更表示景甜並未取關張繼科，代表兩人關係並未決裂。

張繼科去年3月底遭爆料，除欠下巨額債務，更將景甜私密影片外流，工作室緊急發出聲明駁斥，而景甜面對風波始終保持沉默，沒承認也沒否認。

中國乒乓選手張繼科被指想藉奧運話題洗白私密照風波。（取材自微博）
中國乒乓選手張繼科被指想藉奧運話題洗白私密照風波。（取材自微博）

張繼科在2018年事發就取關景甜，還刪了兩人合照，但景甜留著合影也沒取關；之後張繼科有一年多的時間沒有發布自己的動態，景甜則專注在事業上，近日還有新劇「四海重明」開播。

有網友表示，當初輿論最大的時候張繼科沒有發聲，現在事情淡了，藉巴黎奧運風評轉好，就開始暗搓洗白。就在張繼科剛上熱搜不久，景甜被指立刻上線取關，網友猜測景甜可能一開始還想維持體面，但有人拿關注說事，乾脆取關無聲抗議，但有網友發現景甜8日根本沒上線。

景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

張繼科 景甜 巴黎奧運

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