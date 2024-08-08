鞠婧禕大贏趙露思 獲選「最美女演員」？ 網嘲整容榜

女星鞠婧禕榮封「最美女演員」。（取材自微博）

最近大陸網友發起「最美女演員」票選，曾被日本媒體封為「四千年一遇美少女」的鞠婧禕高票當選第一，領先第二名人氣女星趙露思將近90萬票；不過這項票選並不是官方或主流媒體舉辦，公平性遭到質疑，甚至有人毒舌表示「是按照整容臉選的嗎」？

大陸近年「大女主角」劇集成主流，除了走紅多年的劉亦菲 、楊冪、唐嫣、Angelababy (楊穎)等一眾「85小花」霸屏，迪麗熱巴 等新生代演員也紅遍華語影壇；但這項吸引超過600萬名網友參與的「最美女演員」票選，結果卻出乎意料。

這份榜單前八名依序是，鞠婧禕、趙露思、迪麗熱巴、楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言、Angelababy，一眾年輕的新生代都已超前，前八名中，「八五小花」只有Angelababy擠進榜尾，也是上榜唯一的「80後」女演員；號稱新疆四大美女之一迪麗熱巴也落後於兩名後輩，在網友心目中僅排第三名。

榮封「最美女演員」的鞠婧禕現年30歲，以190多萬票大幅領先排名第二、104萬票的趙露思。粉絲開心表示，「鞠姐怎麼又悄悄斷層第一了」。

趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取材自微博)

第二名「95後當紅小花」趙露思，憑藉「傳聞中的陳芊芊」暴紅，被封為「甜寵專業戶」，可愛形象深植人心，私下甜美的穿搭更成為許多少女模仿的對象。