我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

鞠婧禕大贏趙露思 獲選「最美女演員」？ 網嘲整容榜

娛樂新聞組／綜合報導
女星鞠婧禕榮封「最美女演員」。（取材自微博）
女星鞠婧禕榮封「最美女演員」。（取材自微博）

最近大陸網友發起「最美女演員」票選，曾被日本媒體封為「四千年一遇美少女」的鞠婧禕高票當選第一，領先第二名人氣女星趙露思將近90萬票；不過這項票選並不是官方或主流媒體舉辦，公平性遭到質疑，甚至有人毒舌表示「是按照整容臉選的嗎」？

大陸近年「大女主角」劇集成主流，除了走紅多年的劉亦菲、楊冪、唐嫣、Angelababy(楊穎)等一眾「85小花」霸屏，迪麗熱巴等新生代演員也紅遍華語影壇；但這項吸引超過600萬名網友參與的「最美女演員」票選，結果卻出乎意料。

這份榜單前八名依序是，鞠婧禕、趙露思、迪麗熱巴、楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言、Angelababy，一眾年輕的新生代都已超前，前八名中，「八五小花」只有Angelababy擠進榜尾，也是上榜唯一的「80後」女演員；號稱新疆四大美女之一迪麗熱巴也落後於兩名後輩，在網友心目中僅排第三名。

榮封「最美女演員」的鞠婧禕現年30歲，以190多萬票大幅領先排名第二、104萬票的趙露思。粉絲開心表示，「鞠姐怎麼又悄悄斷層第一了」。

趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取材自微博)
趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取材自微博)

第二名「95後當紅小花」趙露思，憑藉「傳聞中的陳芊芊」暴紅，被封為「甜寵專業戶」，可愛形象深植人心，私下甜美的穿搭更成為許多少女模仿的對象。

有網友認為，這項票選不具公信力，直呼「楊冪、劉詩詩、劉亦菲在哪」，甚至直言「當我看到趙露思是第二，就知道這個榜是沒有意義」；但也有網友認為，雖然是野榜，但是鞠婧禕能以如此高票拿下冠軍，也證明她的魅力所在。

迪麗熱巴外型亮麗。(取材自微博)
迪麗熱巴外型亮麗。(取材自微博)

迪麗熱巴 Angelababy 劉亦菲

上一則

章子怡大熱天包緊緊擕子女出遊 網讚好媽媽

下一則

王麗坤捲富商詐騙案 已婚、辦離婚同一天曝光

延伸閱讀

贏趙露思90萬票…「最美女演員」冠軍是她 網：整容排名？

贏趙露思90萬票…「最美女演員」冠軍是她 網：整容排名？
楊冪翹蘭花指倒垃圾 白瘦農婦造型讓人好出戲

楊冪翹蘭花指倒垃圾 白瘦農婦造型讓人好出戲
翹著蘭花指倒垃圾…楊冪農婦造型被嘲諷好假

翹著蘭花指倒垃圾…楊冪農婦造型被嘲諷好假
追星劉亦菲成功 林一自爆吻戲太緊張「無法入戲」

追星劉亦菲成功 林一自爆吻戲太緊張「無法入戲」

熱門新聞

郭晶晶曾與同為跳水隊的田亮（左）譜出一段「亮晶晶」戀曲。（新華社資料照片）

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

2024-08-02 22:54
2019年汪小菲(左)抱著3歲的兒子汪希箖。(取材自微博)

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

2024-08-03 21:00
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

2024-08-01 15:44
粉絲憂李現淪為鑲邊男主角。(取材自微博)

李現古裝不亮眼？ 二搭楊紫劇照曝光 網擔心帥不過「這位男二」

2024-07-31 22:34
趙露思拍攝寶格麗宣傳照，卻因為修圖修太大，遭網友酸認不出來。（取材自微博）

陸女星為寶格麗拍宣傳照大輸神仙姐姐 被譏像網美

2024-08-02 21:00

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎