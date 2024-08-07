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贏趙露思90萬票…「最美女演員」冠軍是她 網：整容排名？

娛樂新聞組／即時報導
女星鞠婧禕榮封「最美女演員」。（取材自微博）
女星鞠婧禕榮封「最美女演員」。（取材自微博）

最近中國網友發起「最美女演員」票選，曾被日本媒體封為「四千年一遇美少女」的鞠婧禕高票當選第一，領先第二名人氣女星趙露思將近90萬票；不過這項票選並不是官方或主流媒體舉辦，公平性遭到質疑，甚至有人毒舌表示「是按照整容臉選的嗎」？

大陸近年「大女主角」劇集成主流，除了走紅多年的劉亦菲、楊冪、唐嫣、Angelababy楊穎等一眾「85小花」霸屏，迪麗熱巴等新生代演員也紅遍華語影壇；但這項吸引超過600萬名網友參與的「最美女演員」票選，結果卻出乎意料。

這份榜單前8名依序是，鞠婧禕、趙露思、迪麗熱巴、楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言、楊穎（Angelababy），一眾年輕的新生代都已超前，前八名中，「八五小花」只有Angelababy楊穎擠進榜尾，也是上榜唯一的「80後」女演員；號稱新疆四大美女之一迪麗熱巴也落後於兩名後輩，在網友心目中僅排第三名。

榮封「最美女演員」的鞠婧禕現年30歲，曾以女子偶像組合成員出道，單飛後則接拍多部劇集，代表作品包括「芸汐傳」、「新白娘子傳奇」及「如意芳霏」等，她以190多萬票大幅領先排名第二、104萬票的趙露思，粉絲開心表示「鞠姐怎麼又悄悄斷層第一了」。

第二名「95後當紅小花」趙露思，憑藉「傳聞中的陳芊芊」暴紅，被封為「甜寵專業戶」，可愛形象深植人心，私下甜美的穿搭更成為許多少女模仿的對象。

有網友認為這項票選不具公信力，直呼「楊冪、劉詩詩、劉亦菲在哪」，甚至直言「當我看到趙露思是第二，就知道這個榜是沒有意義」；但也有網友認為雖然是野榜，但是鞠婧禕能以如此高票拿下冠軍，也證明她的魅力所在。

迪麗熱巴外型亮麗。（摘自微博）
迪麗熱巴外型亮麗。（摘自微博）
趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取材自微博)
趙露思近年演過不少熱播劇，人氣不斷竄升。(取材自微博)

迪麗熱巴 Angelababy 劉亦菲

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