戴向宇自介「愛老婆」 被張昊唯爆嫖娼？

已婚的中國男星戴向宇，近日被爆出嫖娼，經紀公司已發聲明闢謠。(取材自微博)

陸劇「唐朝詭事錄」系列第二部「唐朝詭事錄之西行」熱播，其中在「上仙坊的來信」單元中飾演渣男「李雲」一角的中國男星戴向宇驚傳嫖娼？對此，戴向宇經紀公司發聲明闢謠，指網傳內容完全不實，要求停止傳播。

陸網熱搜榜近日出現「曝戴向宇嫖娼」一詞，起因為「慶餘年」第二季中飾演太子李承乾的男星張昊唯一段昔日4分多鐘聊天語音被大陸狗仔曝光，背景聲音可以聽到有人在打籃球，內容是張昊唯告訴一名女生，提到戴向宇說李易峰 嫖娼一事，「前兩天那個戴向宇，戴向宇說李易峰的那個事查，查到他了。就他可能清楚到嫖娼的問題有可能被爆出來啊」，接著又問道「你怎麼理解男神嫖娼這件事」，甚至說出「我就沒有見過身邊有哪個男的說我嫖不了娼」。

這段聊天語音曝光後引起大批網友討論，因為戴向宇與大七歲女星陳紫函已結婚八年，戴向宇的社群自介還寫著「很愛老婆」，疑似被曝嫖娼讓人震驚。

不過戴向宇公司發聲否認傳聞，張昊唯也發文解釋，表示自己和戴向宇並不認識，該聊天內容僅是他多年前和友人打球時的閒聊八卦，不清楚為何被錄音，並指內錄音檔經過加工，指向性離譜，他也澄清，「關於戴向宇的部分完全不是事實」，並為自身言論向戴向宇及大眾致歉。

戴向宇也稱不認識張昊唯，並曬出「無犯罪紀錄證明」，發律師函指控張昊唯造謠妨害名譽，戴向宇氣說：「一個毫不相干的人，倆嘴一番就會抹殺一個人一生的努力」。